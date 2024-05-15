«رايتس ووتش»: إسرائيل تمنع «عمداً» المياه والغذاء عن غزة

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية بتعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل، مشيرة إلى أنها تستخدم التجويع أسلوب حرب في غزة، حيث تمنع عمداً إيصال المياه والغذاء للفلسطينيين.



وأكدت المنظمة في أحدث تقاريرها، ضرورة استخدام حلفاء إسرائيل نفوذهم، بما في ذلك العقوبات للضغط عليها لوقف ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الفلسطينيين في غزة. وطالبت إسرائيل بإعلان نتائج التحقيقات في الهجمات التي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من عُمال الإغاثة أو المدنيين في غزة.



وأكدت المنظمة أنه لا يوجد مكان آمن للذهاب إليه في غزة، وأن هناك حاجة ماسة لتحرك دولي عاجل لمنع وقوع مزيد من الفظائع.

وقالت إن إسرائيل شنت 8 ضربات على الأقل على قوافل ومبانٍ لعمال إغاثة في غزة، منذ أكتوبر الماضي مشيرةً إلى أنها لم توجه تحذيرات مسبقة لأي من منظمات الإغاثة قبل شنها تلك الهجمات.



ولفتت إلى أن الاحتلال يستخدم التجويع أسلوب حرب في غزة، حيث يمنع عمداً إيصال المياه والغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية.

الى ذلك اعترض إسرائيليون مساعدات إنسانية كانت متجهة إلى غزة.

وأظهر مقطع فيديو من حاجز معبر ترقوميا بالقرب من الخليل في الضفة الغربية، الذي كانت تسير عبره القافلة، شاحنتين على الأقل تتعرضان للنهب،من قبل قطاع طريق متطرفين وكانت أكياس وصناديق الطعام متناثرة على الطريق.



ومن غير الواضح ما إذا كانت المساعدات تأتي من الأردن أو السلطة الفلسطينية.

وقالت حركة ريجافيم التي تعارض نقل المساعدات إلى غزة لن نكون طبقاً من فضة للسلطة الفلسطينية. وشاركت ريجافيم ومتطرفون من مجموعة أخرى، تدعى تساف 9 في تعطيل القافلة.



ويكافح الفلسطينيون العالقون وسط الحرب من أجل الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء للبقاء على قيد الحياة. ويعاني شمال غزة حالياً من مجاعة شاملة وفقا لبرنامج الأغذية العالمي.

من المتوقع أن يواجه نصف سكان غزة جوعاً كارثياً بحلول منتصف يوليو مع عدم قدرة جميع الأشخاص البالغ عددهم 2.2 مليون شخص على تلبية احتياجاتهم الغذائية، وفقاً للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.

