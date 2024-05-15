150 ألف امرأة حامل يواجهن ظروفاً صحية «رهيبة»

عربيات ودوليات

غزة – الوكالات: حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من أن أكثر من 150 ألف امرأة حامل في غزة يواجهن ظروفاً ومخاطر صحية رهيبة، خاصة مع حركة النزوح المعاكسة من رفح جنوباً بسبب الحرب على غزة.



ونشرت الوكالة الأممية عبر منصة إكس صورة لطفلة نحيلة حديثة الولادة في غزة، وأرفقتها بتعليق وُلدت حبيبة في خيمة صغيرة، عمرها أسبوعان، ووزنها أقل من 2 كيلو. وأردفت تواجه أكثر من 150,000 امرأة حامل (في غزة) ظروفاً ومخاطر صحية رهيبة وسط النزوح والحرب.وشددت الأونروا على أنه لا ينبغي لأي طفل في العالم أن يعاني هكذا، نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن.



ونشرت الوكالة في وقت سابق فيديو يظهر مبنى مدرسة تابعة لها في خانيونس وقد تضرر بشكل واضح من القصف، ورغم ذلك فقد عاد إليه النازحون بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية التي بدأت منذ أسبوع. واعتبرت أن مستوى جديدا من اليأس يتكشف أمام أعين العالم مع نزوح الفلسطينيين من جديد من رفح نحو خانيونس حيث لا مياه ولا بنى تحتية.



وعلقت الوكالة على الفيديو بالقول عائلات وأطفال يعودون إلى مدارس الأونروا في خانيونس بحثاً عن الأمان والمأوى.

وتابعت أضرار جسيمة لحقت بمنشآت الأمم المتحدة هذه، لا تتوافر مياه في خانيونس.



ورغم التحذيرات الدولية المتصاعدة تجاه توسيع العمليات العسكرية في رفح أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بتهجير سكان أحياء في قلب المدينة بشكل فوري ليوسع عملياته التي بدأت الإثنين الماضي، شرق المدينة. وفي 5 مايو الحالي، أغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم التجاري على الحدود مع غزة، فيما تواصل إغلاق معبر رفح على الحدود بين القطاع ومصر.

