«الصحة العالمية» رداً على تشكيك إسرائيل: «لا خطأ» في إحصاءات ضحايا الحرب

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جنيف- الوكالات: عبرت منظمة الصحة العالمية امس عن ثقتها الكاملة في إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة لعدد الشهداء، بعدما شككت إسرائيل في الأعداد. وحدّثت وزارة الصحة في القطاع الأسبوع الماضي تحليلها لإجمالي لعدد الضحايا البالغ نحو 35 ألفا، وقالت إنه تم التعرف بشكل كامل على هويات حوالي 25 ألفا منهم حتى الآن.



وقد أعادت وكالات الأمم المتحدة نشر هذه الأرقام. وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير في مؤتمر صحافي في جنيف حقيقة أن لدينا الآن 25 ألف شخص تم التأكد من هويتهم هي خطوة إلى الأمام، وتابع أنه لا يوجد خطأ في بيانات وزارة الصحة.



من جهته، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حزنه البالغ لمقتل موظف وإصابة موظفة أردنية برصاص إسرائيلي استهدف سيارة أممية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي،



إن الأمين العام شعر بحزن عميق عندما علم بمقتل أحد موظفي إدارة شؤون السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة وإصابة موظفة إثر استهداف إسرائيلي لسيارتهما التابعة للأمم المتحدة أثناء توجههما إلى المستشفى الأوروبي في رفح. وبحسب حق، يدين غوتيريش جميع الهجمات ضد موظفي الأمم المتحدة، ويدعو إلى إجراء تحقيق كامل.