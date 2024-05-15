قمة البحرين.. حشد دولي للاعتراف بفلسطين

عربيات ودوليات

المنامة- الوكالات: اعلن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، امس أن الموقف العربي يسعى لحشد التأييد للاعتراف بفلسطين كجزء من مسار يفضي إلى مؤتمر دولي تشارك فيه كل الأطراف المقتنعة بحل الدولتين والراغبة في تعزيز فرص تحققه.

جاء ذلك في كلمته في افتتاح الاجتماع الوزاري العربي التحضيري للقمة العربية التي ستعقد غدا الخميس بالمنامة على مستوى القادة.



وقال: إن البحرين تتولى رئاسة القمة الثالثة والثلاثين في ظرف دقيق لأمتنا في إشارة إلى الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. وأوضح أنه لا تكفي أي كلمات للتعبير عن مشاعر الغضب الممزوج بالحزن لدينا جميعا لقد تحكمت مشاعر الانتقام الأسود من قادة الاحتلال الإسرائيلي حتى فقدوا أساسيات الحس البشري.



ولفت إلى أن هؤلاء ارتكبوا جرائم لها مسمى معلوم في القانون الإنساني السليم مضيفا أن هذا المسمى صار العالم وبعد شهور من تراكم الفظاعات مستعدا لنطقه بوضوح: التطهير العرقي.

وأكد أن كل تحرك سواء كان عربياً أو دولياً لوضع حد لتلك الجريمة يظل ضرورة قصوى.



وأوضح أن الجهد العربي، عبر الشهور الماضية، سواء في إطار اللجنة الوزارية المعنية بالقضية الفلسطينية أو غيرها من الأطر.. تحرك على مستويين. وكان المستوى الأول وفق أبو الغيط وقف الحرب فورا وإغاثة أهل غزة والتصدي لمخطط التهجير المرفوض عربيًا ودولياً، والثاني هو العمل من دون تأخير من أجل تحقيق رؤية الدولتين.



وقال أبو الغيط :إننا نسعى لحشد التأييد للاعتراف بفلسطين.. ليس كإجراء رمزي مهم، ولكن كجزء من مسار له معالم واضحة يفضي إلى مؤتمر دولي تشارك فيه كل الأطراف المقتنعة بحل الدولتين والراغبة في تعزيز فرص تحققه.



وأضاف أن الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي، غير قادرين بمفردهما على التوصل إلى حل. ويحتاجان لتدخل دولي مكثف ومتواصل.

وبشأن جدول أعمال القمة، تابع أبو الغيط قائلا مع أن مأساة غزة تسيطر على الأذهان وتدمي القلوب.. إلا أن جدول أعمال هذا المجلس مزدحم بقضايا عربية أخرى، فرضت نفسها، لافتا إلى الوضع في السودان في ظل الحرب المستعرة منذ أكثر من عام



وتعد قمة البحرين الأولى التي تستضيفها المنامة في تاريخ القمم العادية والطارئة في الجامعة العربية. وانطلقت أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورتها الـ 33 امس برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين د.عبداللطيف الزياني الذي تسلم رئاسة الدورة الحالية من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.



ويبحث الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية عبدالله اليحيا رئيس وفد الكويت المشارك في الاجتماع اعداد مشروع جدول اعمال القمة في صورته النهائية في ضوء نتائج اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين الاثنين ومناقشة مشاريع قرارات البنود المدرجة على مشروع جدول الأعمال ومشروع الاعلان الختامي الذي سيصدر عن القادة العرب.



ويتضمن مشروع جدول الأعمال ثمانية بنود رئيسة تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاعلامية والأمنية والتعاون العربي مع التجمعات الدولية والإقليمية.

