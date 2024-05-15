لافتات ترحيب بالقادة في بحرين «الوئام والمحبة والسلام»

عربيات ودوليات

المنامة- كونا: تزينت شوارع مملكة البحرين والطرق الرئيسة بصور كبيرة للزعماء والقادة العرب بجانب لافتات ترحيبية كتب عليها اهلا بقادة العرب في بحرين الوئام والمحبة والسلام في مشهد يعكس التضامن والوحدة العربية.



وجاءت عبارة مرحبا بكم في بحرين العروبة على اللوحات الاعلانية لترسم أجمل صور التلاحم والترابط العربي الوثيق وذلك احتفاء وترحيبا باستضافة المملكة لأعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ33.



وحملت اللافتات شعار قمة البحرين الذي يتكون بشكله الدائري من الشعار الرسمي للمملكة ويحمل نقشا زخرفيا يستخدم في المعمار التراثي البحريني الأصيل إضافة إلى خلفية من صدف اللؤلؤ الذي اشتهرت به البحرين على مر الأزمان.



ويحيط بالشعار إطار ذهبي يرمز للذهب المعروف بجودة صياغته في البحرين ويتوسطه شعار جامعة الدول العربية واعتمد في صياغة حروفه خط الثلث اشهر انواع الخطوط العربية باللون الأحمر الذي يرمز إلى علم المملكة ليجسد الهوية البحرينية المتصلة جذورها بعمقها القومي العربي.

