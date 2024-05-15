الملك حمد: المنطقة تشهد أحداثاً وتطورات متسارعة تستوجب التشاور والتنسيق

عربيات ودوليات

المنامة- الوكالات: أعرب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن تمنياته الخالصة بنجاح القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين، التي تعقد يوم 16 مايو الحالي في العاصمة المنامة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء حيث استهله بالترحيب بقادة الدول العربية، معربا عن تمنياته بالخروج بنتائج إيجابية وقرارات بناءة ومثمرة تعزز التضامن العربي ووحدة الصف، والنهوض بقدرات الأمة وإمكاناتها السياسية والاقتصادية، وحماية أمنها القومي وتلبية تطلعاتها على طريق التقدم والتنمية المستدامة، ودعم السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.



وأكد الملك حمد على ما يمثله انعقاد هذا الاجتماع في مملكة البحرين من أهمية في هذه المرحلة الدقيقة والمهمة التي تشهد فيها المنطقة أحداثا وتطورات متسارعة، تستوجب التشاور والتنسيق المتواصل بهدف توحيد المواقف والتغلب على جميع التحديات بما يخدم قضايا أمتنا العربية.



وبحث مجلس الوزراء البحريني في جلسته الاستعدادات والترتيبات والتحضيرات الجارية لاستضافة القمة العربية وأعرب الملك عن شكره وتقديره لكل الجهود المخلصة والمتواصلة التي تبذل من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وجميع الجهات المعنية وذلك بروح الفريق الواحد فريق البحرين في الإعداد والتنظيم للقمة والعمل على إنجاحها وتوفير جميع الإمكانات والتسهيلات لضيوف البلاد الكرام.



الى ذلك قال مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام نبيل الحمر خلال افتتاحه المركز الصحافي للقمة إن المملكة بذلت جهودًا كبيرة من أجل توفير كل الخدمات الممكنة لتسهيل عمل الصحافيين والإعلاميين خلال القمة، بما في ذلك الإعلام الدولي والعربي والخليجي والمحلي.



وأوضح أن العالم سوف يشهد من خلال هذه التغطية على مدى نجاح قمة البحرين. معربًا عن أمله في أن تخرج بقرارات مهمة للأمة العربية، لاسيما في ظل ما سيطرح بها من قضايا تهم العالم العربي والعالمي.



من جانبه، قال د. رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام البحريني إن البحرين تلعب دورا حيويًا ومهما في الوطن العربي، مشيدًا بالتجهيزات والاستعدادات التي اتخذتها من أجل استضافة القمة العربية.

