عدد قياسي من النازحين في العالم.. والسودان في الصدارة

عربيات ودوليات

جنيف- الوكالات: دفعت النزاعات في السودان وقطاع غزة وجمهورية الكونغو الديموقراطية عدد النازحين داخليا إلى مستوى قياسي بلغ 75,9 مليونا في نهاية العام 2023، بحسب مركز رصد النزوح الداخلي.



وارتفع عدد النازحين داخليا بنسبة 50% في السنوات الخمس الأخيرة بحسب ما ورد في التقرير السنوي لهذه المنظمة غير الحكومية الذي صدر امس في جنيف، وكان عدد النازحين داخليا 71,1 مليونا في نهاية العام 2022.



وخلافا للاجئين الذين يغادرون خارج حدود البلاد، يضطر النازحون داخليا إلى الانتقال من مكان إلى آخر داخل البلد الذي يقيمون فيه. وفي تقريره العالمي حول عدد النزوح الداخلي، قال المركز إن 68,3 مليون شخص عبر العالم نزحوا بسبب النزاعات والعنف و7,7 ملايين بسبب الكوارث.



وفي السنوات الخمس الأخيرة ارتفع عدد النازحين داخليا جراء نزاعات بـ22,6 مليونا مع زيادة كبيرة خصوصا في العامين 2022 و2023.

ومع 9,1 ملايين نازح داخليا، يعد السودان أكبر عدد من النازحين في بلد واحد منذ بدء تدوين هذه البيانات في 2008 بحسب مركز الرصد.



ويقيم نحو نصف النازحين داخليا في دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتسبب القتال في السودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية والأراضي الفلسطينية بحوالى ثلثي عدد النازحين داخليا الجدد جراء النزاعات في العام 2023.

