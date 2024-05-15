العراق.. مقتل ضابط و4 جنود في هجوم لـ «داعش» على نقطة عسكرية

عربيات ودوليات

أعلن مصدران أمنيان أن ضابطاً وأربعة جنود عراقيين قتلوا وأصيب خمسة آخرون، الإثنين، في هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش الإرهابي التكفيري على موقع للجيش في شرق البلاد.



ووقع الهجوم في منطقة ريفية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين لا تزال تشهد نشاطاً لبعض خلايا داعش بعد سنوات من إعلان العراق النصر على التنظيم في عام 2017.

وأصدرت وزارة الدفاع العراقية بياناً نعت فيه العقيد خالد ناجي وساك مع عدد من مقاتلي الفوج (الثاني لواء المشاة الـ93 فرقة المشاة الـ21) الأبطال نتيجة تصديهم لتعرض إرهابي.



وأضاف البيان أن قوات الأمن صدت الهجوم لكن سقط عديد من القتلى والجرحى في هذه العملية. ولا يزال التنظيم الإرهابي يحتفظ ببعض الخلايا في مناطق نائية وبعيدة من البلاد، تشن بين حين وآخر هجمات على الجيش والقوات الأمنية.



وذكر تقرير للأمم المتحدة نشر، في يناير الماضي، أنه في العراق وسورية استمرت نواة داعش بالعمل في شكل تمرد قليل الحدة مع خلايا إرهابية تتمركز في المناطق النائية والريفية.



وأضاف التقرير ومع أن قدرات التنظيم تدهورت في المنطقة، فإنه ظل يشكل تهديداً لأنه تكيف مع ضغوط مكافحة الإرهاب من خلال استغلال الثغرات الأمنية. وبحسب التقرير، يقدّر قوام أفراد داعش في العراق وسورية معاً بما يراوح ما بين 3 آلاف و5 آلاف عنصر.