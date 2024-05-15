أستون فيلا خطف نقطة من ليفربول

دوليه

عاد أستون فيلا من بعيد وأبقى على آماله في التأهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بتعادله الثمين أمام ضيفه ليفربول 3-3 أول من أمس في ختام المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإنكليزي.



وكان أستون فيلا في طريقه الى الخسارة الرابعة تواليا في مختلف المسابقات (خسارتان في نصف نهائي مسابقة كونفرس ليغ امام أولمبياكوس اليوناني وواحدة أمام برايتون في الدوري)، حيث منح حارس مرماه الدولي الأرجنتيني إيميليانو مارتينيس التقدم للضيوف بالخطأ في مرماه (2) وسجل الهولندي كودي خاكبو (23) والمدافع جاريل كوانساه (48) الهدفين الثاني والثالث بعدما أدرك البلجيكي يوري تيلمانس (12) التعادل.



لكن البديل الكولومبي جون دوران أنقذه بتسجيله ثنائية في ثلاث دقائق (85 و88)، فانتزع له نقطة ثمينة عزز بها موقعه في المركز الرابع الاخير المؤهل الى المسابقة القارية العريقة، وحرم المدرب الالماني لليفربول من الفوز في مباراته الأخيرة خارج القواعد بإشراف النادي بعدما أعلن رحيله في نهاية الموسم. ورفع أستون فيلا رصيده الى 68 نقطة بفارق خمس نقاط أمام منافسه الوحيدة على البطاقة القارية توتنهام.



وسيضمن أستون فيلا عودته الى المسابقة القارية العريقة للمرة الاولى منذ عام 1983 في حال تعثر توتنهام أمام مانشستر سيتي، فيما سيتأجل الحسم الى المرحلة الاخيرة في حال فوز الفريق اللندني. ويحل أستون فيلا ضيفا على كريستال بالاس، وتوتنهام على شيفيلد يونايتد الاحد المقبل.



وبكر ليفربول الذي كانت المباراة تحصيل حاصل بالنسبة له بعدما ضمن المركز الثالث، بالتسجيل عندما مرر الدولي المصري محمد صلاح كرة الى هارفي إيليوت المتوغل داخل المنطقة فرفعها عرضية ارتطمت بكتف المدافع الاسباني باو توريس وحاول مارتينيس التقاطها فأفلتت من بين يديه قبل أن يتابعها بيمناه بالخطأ في مرماه (2). ونجح أستون فيلا في إدراك التعادل في الدقيقة 12 عبر تيلمانس. وأعاد خاكبو التقدم لليفربول في الدقيقة 23.



وعزز كوانساه تقدم ليفربول مطلع الشوط الثاني (48).

وكان الكولومبي البديل دوران عند حسن ظن مدربه فقلص الفارق بتسديدة زاحفة من خارج المنطقة اثر تمريرة من تشامبرز (85)، وأدرك التعادل بركبته مستغلا تمريرة من الفرنسي موسى ديابي (88).

