مبابي أفضل لاعب في فرنسا

دوليه

توج المهاجم الدولي كيليان مبابي أول من أمس بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي للمرة الخامسة على التوالي، قبل رحيله عن باريس سان جرمان الذي نال حصة الأسد من جوائز الرابطة الوطنية للاعبين المحترفين.



وحسَّن مبابي البالغ من العمر 25 عاما والذي لعب مباراته الأخيرة في بارك دي برانس الأحد بالقميص الباريسي بعد سبع سنوات في صفوفه، الرقم القياسي في عدد التتويج بهذه الجائزة والذي كان يحمله: لم يسبق أن توج لاعب أكثر منه بهذه الجائزة التي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين منذ عام 1994 والذين يتم اختيار الفائزين من قبل زملائهم.



وعلى الرغم من الموسم الباهت للاعب بمكانته، خاصة منذ شهر فبراير والإعلان الذي تسرب الى وسائل الاعلام عن رحيله عن النادي، فإن مبابي تفوق على منافسيه زميله في الفريق عثمان ديمبيلي ولاعب بريست بيار لي-ميلو الذي تألق بشكل لافت مع فريقه مفاجأة الموسم.

