يوفنتوس وأتالانتا في نهائي الكأس

دوليه

بعد قيادته يوفنتوس إلى 11 لقباً في فترة أولى امتدت خمس سنوات، فشل ماسيميليانو أليغري في لعب دور المنقذ لنادي السيدة العجوز. واليوم، سيحاول الرجل الخمسيني الافلات من مقصلة الإقالة بإحراز لقب كأس إيطاليا أمام أتالانتا.



وبدأ الحديث عن إمكانية التغيير في الجهاز الفني ليوفنتوس بعد الإخفاق بالفوز بلقب الدوري للموسم الرابع توالياً بالنسبة إلى النادي والأداء الضعيف الذي يقدمه، على الرغم من عدم المشاركة في أي مسابقةٍ أوروبية.



وأمرٌ تحدّث عنه أليغري عقب التعادل المخيّب مع ضيفه ساليرنيتانا متذيّل الترتيب 1-1 الأحد الماضي. وقال الرجل الذي ينتهي عقده في صيف 2025 للصحافيين: كونوا صبورين لفترةٍ أطول قليلاً. خلال 10 إلى 15 يوماً ستعرفون ما سيحدث في العام المقبل. وبعد هذا التعادل، تراجع يوفنتوس إلى المركز الرابع بفارق الأهداف عن بولونيا مفاجأة الموسم، علماً انه ضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد حصول إيطاليا على خمسة مقاعد الموسم المقبل.



وعلى المقلب الآخر، يخوض أتالانتا موسماً تاريخياً في وصوله إلى نهائي مسابقة أوروبية لأوّل مرة مع إمكانية تحقيق لقب الكأس المحلية للمرة الأولى أيضاً منذ لقبه الأوّل في 1963، علماً انه عاد وبلغ النهائي أربع مرات بين 1987 و2021. وعلى الرغم من النتائج الإيجابية التي حققها من بينها الفوز على ليفربول الإنكليزي في ملعب أنفيلد 3-0 ضمن ربع نهائي (يوروبا ليغ)، فإن المدرب جان بييرو غاسبيريني لا يعتبر فريقه مرشّحاً للتغلّب على يوفنتوس.



وقال أعتقد أن الأمر مبالغ فيه بالاعتقاد أننا مرشّحون للفوز على يوفنتوس. نحن في حالةٍ جيّدة، لكن من الصعب التوقّع في ظل خوضنا مباراة كل ثلاثة أيام.

