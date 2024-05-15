أودينيزي أنعش آماله بالبقاء

دوليه

أنعش أودينيزي آماله بالبقاء بفوزه الثمين على مضيفه ليتشي 2-0 أول من امس في ختام المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي. ومنح المهاجم لورنتسو لوكا التقدم لأودينيزي في الدقيقة 36، وأضاف لاعب الوسط الصربي لازار سمردزيتش الثاني في الدقيقة 85.

واستعاد أودينيزي نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل السبع الاخيرة (4 هزائم و3 تعادلات)، وحقق فوزه الخامس فقط هذا الموسم.



وتخلص أودينيزي من المركز الــ 18 المؤدي الى الدرجة الثانية وارتقى الى المركز الـ 15 برصيد 33 نقطة. واستغل أودينيزي خسارة فروزينوني أمام ضيفه إنتر البطل 0-5 الجمعة في افتتاح المرحلة، وكالياري أمام مضيفه ميلان 1-5 السبت، وإمبولي أمام مضيفه لاتسيو 0-2 الأحد وتقدم عليهم في الترتيب.



وبات أودينيزي يتفوق بفارق الاهداف عن كالياري السادس عشر، ونقطة عن فروزينوني السابع عشر، وإمبولي الثامن عشر والذي دخل منطقة الهبوط الى جانب ساسوولو التاسع عشر، فيما كان ساليرنيتانا أول الهابطين بتأكيد إنهائه للموسم في المركز العشرين الأخير. ويلعب أودينيزي مع ضيفه إمبولي الأحد المقبل، قبل أن ينهي الموسم في ضيافة فروزينوني.



ويحل فروزينوني ضيفا مونتسا الاحد المقبل، فيما يلتقي إمبولي مع ضيفه روما في المرحلة الأخيرة. ويخوض كالياري مباراتيه الاخيرتين في الموسم امام مضيفه ساسوولو الاحد المقبل وضيفه فيورنتينا في 26 مايو المقبل.

