تايسون: العودة من دون تفكير

دوليه

قال نجم الملاكمة السابق في الوزن الثقيل الأميركي مايك تايسون إن قراره بالعودة إلى الحلبات وهو في سن الـ 57 عاماً جاء من دون تفكير، متجاهلاً الانتقادات التي اعتبرت أنه تقدّم في السن للعودة مجدداً.



وفي مؤتمر صحافي عقده في نيويورك اول من أمس للترويج لنزاله القادم بمواجهة صانع محتوى على يوتيوب المقاتل جايك بول، أقرّ تايسون بأن التدريب من أجل عودته كان له أثره السلبي عليه.

وقال بطل العالم السابق في الوزن الثقيل الذي سيواجه بول في 20 يوليو في ملعب إيه تي آند تي في أرلينغتون بولاية تكساس، أنا في حالة رائعة ولكن جسدي في حالة سيئة الآن، أنا أشعر بألم، أشعر بألم شديد.



وأصرّ الملاكم الذي أرعب منافسيه في فئة الوزن الثقيل في حقبتي الثمانينات والتسعينات باعتباره أسوأ رجل في العالم على أنه ليس لديه أي تحفظات بشأن ارتداء قفازاته مرة أخرى، بعد قرابة عقدين من آخر نزال احترافي له في عام 2005.

وتابع: لقد حصل الأمر من دون تفكير، وأضاف متحدثاً عن منافسه: هو شخص جديد صاعد على الساحة.



وأنا أحب هزّ عالم الرياضة في جوهره وأنا أقوم بذلك الآن. هو مجرد شيء أريد القيام به. وسيواجه تايسون، الذي سيبلغ 58 عاماً في يونيو المقبل، بول الذي يصغره 31 عاماً في نزال احترافي من ثماني جولات مدة كل منها دقيقتين وافقت عليها سلطات الملاكمة في تكساس.

