جيرو يترك ميلان

دوليه

أعلن مهاجم نادي ميلان ثاني الدوري الإيطالي الدولي الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو أول من أمس رحيله عن النادي اللومباردي بنهاية الموسم الحالي لمواصلة مسيرته الاحترافية في الدوري الأميركي.

وقال جيرو البالغ من العمر 37 عاما في مقطع فيديو نشره على حساب ناديه إكس (تويتر سابقا): سألعب آخر مباراتين لي مع ميلان، وسأواصل مسيرتي في بطولة أميركا الشمالية.

ولم يحدد جيرو (131 مباراة دولية)، اسم فريقه الجديد، لكن من المتوقع أن ينضم إلى لوس أنجلوس إف سي، وهو النادي الذي يلعب في صفوفه زميله السابق في منتخب فرنسا حارس المرمى هوغو لوريس.