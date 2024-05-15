loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

جيرو يترك ميلان


أعلن مهاجم نادي ميلان ثاني الدوري الإيطالي الدولي الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو أول من أمس رحيله عن النادي اللومباردي بنهاية الموسم الحالي لمواصلة مسيرته الاحترافية في الدوري الأميركي.
وقال جيرو البالغ من العمر 37 عاما في مقطع فيديو نشره على حساب ناديه إكس (تويتر سابقا): سألعب آخر مباراتين لي مع ميلان، وسأواصل مسيرتي في بطولة أميركا الشمالية.
ولم يحدد جيرو (131 مباراة دولية)، اسم فريقه الجديد، لكن من المتوقع أن ينضم إلى لوس أنجلوس إف سي، وهو النادي الذي يلعب في صفوفه زميله السابق في منتخب فرنسا حارس المرمى هوغو لوريس.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© جريدة ، النهار الكويتية جميع الحقوق محفوظة