مارش مدرّباً لكندا

دوليه

عُيّن الأميركي جيسي مارش مدرباً لمنتخب كندا أول من أمس، فيما يستعد المنتخب الأميركي الشمالي للمشاركة في بطولة كوبا أميركا الشهر المقبل في الولايات المتحدة. وكان ابن الخمسين عاماً من دون وظيفة منذ أن أقاله ليدز يونايتد الإنكليزي في فبراير العام الماضي بسبب سوء النتائج.



وتردّد اسم مارش كمدرب محتمل للمنتخب الأميركي العام الماضي، مع اهتزاز موقع المدرب غريغ بيرهالتر.

وأعيد تثبيت الأخير في موقعه، فيما ارتبط اسم مارش بمهمات مختلفة على غرار تدريب منتخب كوريا الجنوبية.



لكن مارش الذي درّب سابقاً أيضاً نيويورك ريد بولز الأميركي وريد بول سالزبورغ النمساوي ولايبزيغ الألماني، يبحث عن ارساء الاستقرار الذي فرضه المدرّب السابق الإنكليزي جون هيردمان. وبعد قيادته كندا إلى مونديال 2022 اثر انقطاع طويل، رحل هيردمان العام الماضي لتدريب فريق تورونتو أف سي.