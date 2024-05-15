الجهراء أول الهابطين.. والشباب يقترب من الصعود

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ودع الجهراء دوري الدرجة الممتازة ليكون أول الهابطين إلى الدرجة الأولى بعد خسارته أمام الشباب 0-2 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد الصداقة والسلام ضمن الجولة السابعة وقبل الأخيرة من مجموعة الهبوط والتي شهدت فوزاً ثميناً لخيطان على كاظمة بهدف دون رد.



ويتصدر كاظمة الذي ضمن بطاقة الصعود الأولى الترتيب برصيد 32 نقطة، في حين انحصر الصراع على البطاقة الثانية بين الشباب الذي رفع رصيده إلى 20 نقطة، وخيطان الذي رفع رصيده إلى 18 نقطة، في حين ظل الجهراء على رصيده السابق بـ 14 نقطة.



في المباراة الأولى، قاد السنغالي ابراهيما جاي فريقه الشباب إلى فوز ثمين بتسجيله هدفي اللقاء في الدقيقتين 61 والسادسة من الوقت بدل الضائع.

وفي المباراة الثانية، انتظر خيطان حتى الدقيقة 81 لتسجيل هدف الفوز الوحيد عبر لاعبه محمد عبيد ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة أبقته في دائرة المنافسة حتى الجولة الأخيرة.



وتقام مباراتا الجولة الأخيرة بعد غد الجمعة المقبل بتوقيت واحد، ويحتاج الشباب للتعادل مع كاظمة من أجل الوصول إلى النقطة 21 وضمان التأهل إلى الدوري الممتاز وذلك لتفوقه على خيطان بفارق الأهداف في المواجهات الأربعة التي جمعتهما في المسابقة.



وفاز الشباب في القسم الأول 4-1، ورد خيطان بالفوز 2-1 في القسم الثاني، ثم تبادلا الفوز بنتيجة 0-1 في مواجهتي الذهاب والإياب في مجموعة الهبوط. في المقابل، سيكون على خيطان تجاوز الجهراء في الجولة الأخيرة وانتظار خدمة من كاظمة في مباراته مع الشباب.

