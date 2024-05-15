الكويت يلتقي القادسية وعينه على لقب «السلة»

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يتأهب الكويت إلى حسم لقب دوري كرة السلة عندما يلتقي القادسية في 07:30 مساء اليوم على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة ضمن المواجهة الثالثة من بلاي أوف الدور النهائي.

وكان الأبيض كرر انتصاره على خصمه بصعوبة في المباراة الثانية أول من أمس 88-86 بعد أن حسم المواجهة الأولى 96-69 ليقترب من المحافظة على لقبه للموسم السابع على التوالي.



ورغم المستوى المميز الذي قدمه القادسية في لقاء أول من أمس بعد عودة محترفيه الأميركيين إلينوي ولوري من الاصابة، إلا أن الكويت تمكن من مواصلة أفضليته وحقق الانتصار الثاني في الدور النهائي الذي يقام بنظام بلاي أوف من 5 مواجهات محتملة على أن يتوج باللقب الفائز في 3 منها.



وجاءت المواجهة الثانية على عكس التوقعات تماماً اذ عانى الكويت كثيراً في حسم النتيجة لمصلحته ليتقدم بذلك في الدور النهائي 2-0.

وبدأ الكويت المباراة بقوة حيث تقدم 17-7 في منتصف الربع الأول عبر تألق حمد عدنان في الاختراق والتسجيل الى جانب تحركات الهاييتي كادي لالان اسفل السلة قبل ان ينتفض القادسية عبر ثلاثيات الاميركي مارتيش ومتابعة الونو اسفل السلة لينهي الربع الأول لمصلحته 21-20.



وواصل الاصفر فرض افضليته على منافسه في الربع الثاني من خلال تميز لاعبيه في تطبيق دفاع المنطقة الذي حد كثيراً من اختراقات لاعبي منافسه فيما كانت خطورة الكويت عبر ثلاثيات الاخوين حمد ومحمد عدنان لينتهي الربع الثاني بتقدم القادسية 48-44.



وأضاع الفريقان العديد من الكرات السهلة في الربع الثالث الذي تراجع به المستوى بصورة عامة. وتمكن القادسية من المحافظة على أدائه لا سيما الدفاعي لينهي الربع الثالث لمصلحته 70-63.



وأستمر القادسية في سيطرته على المباراة في الربع الرابع مستفيداً من وجود لالان وحمد عدنان على دكة البدلاء بسبب ارتكابهم أربعة أخطاء شخصية الامر الذي منح الأصفر المحافظة على تقدمه حتى آخر 4 دقائق اذ كانت النتيجة تشير الى تقدم القادسية 76-68 قبل ان يقلب الكويت الطاولة على منافسه من خلال تألق الاميركي انتوني ماركوس في الاختراق والتسجيل وسط انهيار دفاع القادسية ليخرج الابيض فائزاً 88-86.

