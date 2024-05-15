حسام: الكرة المصرية تعاني والدوري لا يقدم أي أمر جيد

محلية

هاجم المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن مسابقة الدوري المحلي في جلسة ودية مفاجئة عقدها مع مجموعة من الصحافيين اول من امس، وتحدث خلالها حول رؤيته لما يجري على الساحة الكروية المصرية، واستعدادات الفراعنة لفترة التوقف الدولية المقبلة.



وقال حسام: لا أرغب في تصدير الإحباط لكن ما هو الأمر الجيد الذي يقدمه الدوري المصري؟ كلكم تعرفون تقييمه جيداً.

أجلس لأتابع المباريات وأنا أدعو أن أجد لاعباً واحداً يستحق الانضمام الى المنتخب. وتابع إذا سألت عن أفضل لاعب في مصر سيتحدث البعض عن أحمد سيد زيزو (لاعب الزمالك) والآخرون عن إمام عاشور (لاعب الأهلي) ثم لن نجد أسماء أخرى.



وأضاف بعض المحللين صوروا الى الجماهير أن التأهل لكأس العالم 2026 مهمة سهلة وهذا أمر غير صحيح، نتائجنا في البطولات الأخيرة تؤكد أننا نعاني كروياً وأتحفظ على تهيئة الأمر للرأي العام وكأننا تأهلنا بالفعل إلى كأس العالم.

وتابع لا نملك سوى 8 لاعبين محترفين مقارنة بمنتخب بوركينا فاسو الذي سنقابله في يونيو ويملك 28 محترفاً.



الكرة المصرية تمر بمرحلة صعبة للغاية، وتفوق الأهلي والزمالك في البطولات القارية ليس مقياساً لأنهم يواجهون لاعبين محليين.

وكشف حسن عن رغبته في وضع رؤية جديدة للكرة المصرية، وقال جلست مع البرازيلي روجيريو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي لنضع رؤية غير موجودة للكرة المصرية. يجب تغيير نظام الدوري في المستقبل القريب.

