الفحيحيل يلتقي النصر

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يسعى الفحيحيل إلى الانفراد بالمركز الرابع ولو مؤقتاً عندما يلتقي النصر في الساعة 07:10 مساء اليوم على ستاد علي الخليفة ضمن الجولة الثامنة من مجموعة البطولة للدوري الممتاز، التي تستكمل غداً بمواجهتين قويتين تجمعان القادسية مع العربي، والسالمية مع الكويت.



وقلص الفحيحيل صاحب المركز الخامس الفارق مع السالمية إلى نقطتين بعد فوزه على القادسية 2-0 في الجولة الماضية، مستغلاً خسارة السماوي أمام العربي 0-1. وسيرفع فريق المدرب السوري فراس الخطيب رصيده إلى 33 نقطة في حال فوزه على النصر اليوم، مقابل 32 نقطة للسالمية.



ولن تكون مهمة الفحيحيل صعبة أمام النصر الذي خسر مبارياته السبعة الأخيرة في المسابقة واقتنع بمركزه السادس والأخير في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة.

