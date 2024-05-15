loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الفحيحيل يلتقي النصر


يسعى الفحيحيل إلى الانفراد بالمركز الرابع ولو مؤقتاً عندما يلتقي النصر في الساعة 07:10 مساء اليوم على ستاد علي الخليفة ضمن الجولة الثامنة من مجموعة البطولة للدوري الممتاز، التي تستكمل غداً بمواجهتين قويتين تجمعان القادسية مع العربي، والسالمية مع الكويت.

وقلص الفحيحيل صاحب المركز الخامس الفارق مع السالمية إلى نقطتين بعد فوزه على القادسية 2-0 في الجولة الماضية، مستغلاً خسارة السماوي أمام العربي 0-1. وسيرفع فريق المدرب السوري فراس الخطيب رصيده إلى 33 نقطة في حال فوزه على النصر اليوم، مقابل 32 نقطة للسالمية.

ولن تكون مهمة الفحيحيل صعبة أمام النصر الذي خسر مبارياته السبعة الأخيرة في المسابقة واقتنع بمركزه السادس والأخير في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© جريدة ، النهار الكويتية جميع الحقوق محفوظة