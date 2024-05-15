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كاظمة والقادسية يواجهان السالمية والصليبخات في «اليد»

زيد خلف
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الأربعاء 15 مايو 2024

يلتقي كاظمة مع السالمية في 05:00 مساء اليوم ضمن الجولة الـ 13 من دوري كرة اليد والتي تشهد مواجهة أخرى تجمع القادسية مع الصليبخات في 06:30 مساء، وتقام المباراتان على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويدخل البرتقالي اللقاء وهو بالمركز الثالث برصيد 20 نقطة، متقدما على خصمه السماوي الرابع بفارق نقطة. وستكون المواجهة قوية بين الفريقين إذ يسعى السالمية إلى تحقيق الانتصار والعودة إلى المركز الثالث. وفي المباراة الثانية يبدو القادسية الثاني برصيد 21 نقطة مهيأ لتحقيق الانتصار على خصمه الصليبخات السابع برصيد 14 نقطة.

وكان العربي تغلب على النصر 38-29 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن الجولة الـ12 من البطولة. ورفع العربي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس، فيما بقي النصر على رصيده السابق 11 نقطة في المركز الثامن.


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