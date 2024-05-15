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مجموعة واحدة للكويت وكاظمة في «سلة غرب آسيا»

زيد خلف
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الأربعاء 15 مايو 2024

وقع الكويت وكاظمة في مجموعة واحدة (الثانية) في بطولة دوري غرب آسيا لكرة السلة (الدور النهائي) إلى جانب ناديي غورغان الإيراني وتاميل نادو الهندي، فيما ضمت المجموعة الأولى فرق المنامة البحريني والرياضي والحكمة اللبنانيين وأستانا الكازخستاني.
وستقام البطولة بنظام التجمع في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 25 مايو الحالي إلى الأول من يونيو المقبل.

وينص نظام البطولة على تأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية والعكس.
وكان المنامة توج بلقب البطولة العام الماضي على حساب الكويت في المباراة النهائية.
وسيحصل الفريقان المتأهلان إلى النهائي على مقعدين في النسخة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا لكرة السلة التي ستُقام من 9 إلى 15 من يونيو المقبل في دبي.


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