بورسلي: الأولمبياد الخاص يهدف لتوفير برامج رياضية وصحية للاعبين

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أكدت رحاب بورسلي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي أهمية تكثيف العمل في قطاعات المجتمع كافة لتحقيق مفهوم الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عملي.



جاء ذلك في محاضرتها بالندوة التي نظمها نادي نظم المعلومات وإدارة العمليات بكلية العلوم الادارية بعنوان ماذا تعرف عن الأولمبياد الخاص، والتي قدمتها بورسلي، ود. علي دشتي من قسم نظم المعلومات، بحضور أعضاء مجلس ادارة ولاعبي الأولمبياد الخاص الكويتي ونادي الطموح الرياضي، وأسرة وطلبة كلية العلوم الإدارية، بمسرح الكلية.



واستهلت بورسلي الندوة بإبراز جهود دولة الكويت منذ خمسينيات القرن الماضي في رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة وتطور هذه الجهود للوصول إلى قانون 8 لسنة 2010 الخاص بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الذي يفوق في بنوده ومعطياته وتطلعاته الاتفاقية الدولية لحقوق الاسخاص ذوي الاعاقة.



واستعرضت التنظيمات الدولية المتعلقة برياضة الاشخاص ذوي الاعاقة ومن بينها الاولمبياد الخاص الدولي والذي يعد أهم التنظيمات الدولية المعنية بالأشخاص ذوي الاعاقات الذهنية.



وأوضحت بورسلي ان اهداف الاولمبياد الخاص تتمحور حول بناء مجتمع افضل لذوي الإعاقة الذهنية والارتقاء بجودة حياتهم من خلال توفير البرامج الرياضية والصحية والاجتماعية للاعبين والبرامج التدريبية والتوعوية لاسرهم بالإضافة إلى البرامج التدريبية للمدربين والأطباء والمتطوعين، وتناولت بالتفصيل البرامج الثلاثة للاولمبياد الخاص (الرياضي والصحي والمبادرات) وابرز انجازات الاولمبياد الخاص الكويتي في هذه البرامج.



وحظيت المحاضرة بحضور مميز من طلبة جامعة الكويت حيث قدمت بطريقة تفاعلية من خلال طرح الاسئلة حول كل الموضوعات التي تم طرحها من خلال مسابقة وتم تكريم المراكز الخمسة الاولى للإجابات الصحيحة.



كما تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان قصة طموح يروي دور الاولمبياد الخآص في رعاية وابراز امكانات اللاعبة مريم ذياب ومسيرتها الناجحة في تمثيل رياضة الاشخاص ذوي الاعاقة الكويتية كمتحدث رسمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمالة افريقيا على مدار 5 سنوات 2018- 2023 كما شهدت الندوة تكريم ابطال الأوليمبياد الخاص في جميع الألعاب.

