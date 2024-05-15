الوحدة أذاق الوصل طعم الهزيمة

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ألحق الوحدة الخسارة الأولى بمضيفه الوصل بعدما اكتسحه 4-1 اول من امس في افتتاح المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإماراتي. وسجل السوري عمر خربين (5 من ركلة جزاء) والإيراني أحمد نورالله (62 و90+2) والأرجنتيني فوكاندو كروسبسكي (87) أهداف الوحدة، والمغربي سفيان بوفتيني (10) هدف الوصل.



وخسر الوصل للمرة الأولى في الدوري بعد 17 فوزاً و4 تعادلات، لكنه بقي في الصدارة برصيد 55 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مطارده شباب الأهلي مع تبقي 4 مباريات لكل فريق.

وكان الوحدة الذي صعد إلى المركز الثالث مؤقتاً برصيد 41 نقطة، ألحق ايضاً أول خسارة بالوصل في كافة المسابقات عندما اكتسحه ايضاً 4-0 في نصف نهائي كأس الرابطة.



ويخوض الوصل ثلاث مباريات صعبة من أصل أربع متبقية أمام شباب الأهلي والعين الرابع والنصر الخامس، إضافة إلى الاتحاد كلباء الحادي عشر.

اما شباب الأهلي فتنتظره مباريات أسهل على الورق، فعدا عن قمته الحاسمة مع الوصل، يلعب مع حتا الأخير مرتين وبني ياس العاشر.



وابقى شباب الأهلي على آماله باللقب بفوزه الصعب على مضيفه الإمارات 3 – 2، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 49 نقطة مقابل 14 للإمارات الثالث عشر قبل الأخير والذي تقلصت آماله بالبقاء لموسم ثانٍ في الدرجة الأولى بعد ابتعاده بفارق 7 نقاط عن خورفكان الثاني عشر.



وفاز النصر على ضيفه خورفكان 2 – 1، ليبقى خامساً برصيد 38 نقطة، في حين ظل خورفكان في المركز الثاني عشر وله 21 نقطة.

