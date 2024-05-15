الدحيل تواعد مع السد في نصف النهائي

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جرد الدحيل منافسه العربي من لقب بطل مسابقة كأس أمير قطر بعدما هزمه 3-2 اول من امس في الدور ربع النهائي وضرب موعدا مع السد المتأهل على حساب الوكرة 1-0 في الدور المقبل.



في المباراة الأولى، بادر العربي بالتسجيل في وقت مبكر بعدما استفاد التونسي يوسف المساكني من خطأ دفاعي فقطع الكرة وسددها قوية سكنت الشباك (3).

ونجح الدحيل في إدراك التعادل بسرعة بعدما أرسل الدولي المعز علي كرة عرضية قابلها المهاجم الكيني مايكل أولونغا برأسية متقنة داخل الشباك (8).



ورمى حامل اللقب بثقله الهجومي واستعاد تقدمه بمجهود فردي رائع من المساكني الذي استغل تمريرة جاسم جابر فانطلق خلف المدافعين وسدد كرة قوية فوق الحارس صلاح زكريا المتقدم عن مرماه (10).

وفرض الدحيل أفضلية بعد ذلك وأدرك التعادل مجددا بعدما توغل المعز علي من جديد ومرر كرة عرضية أبعدها الدفاع فتهيأت أمام البرازيلي فيليبي كوتينيو الذي تابعها داخل المرمى (25)، قبل أن ينجح فريق المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه في تسجيل هدف الفوز إثر خطأ في التمرير من المدافع السنغالي عبدو ديالو استغله إسماعيل محمد ومررها عرضية تابعها أولونغا في الشباك (59).



وفي المباراة الثانية، يدين السد بالفوز الى مهاجمه الجزائري بغداد بونجاح الذي سجل هدف اللقاء الوحيد.

وكان السد الطرف الأفضل في البداية بعدما هدد مرمى منافسه بعدة محاولات، قبل أن ينطلق الإكوادوري غونسالو بلاتا في الناحية اليمنى ويمرر كرة عرضية متقنة حولها بونجاح داخل الشباك (20).

