أمطار رعدية اليوم وغداً.. ورياح مثيرة للغبار

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توقعت إدارة الأرصاد الجوية فرصا مهيأة لهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ابتداء من ظهر اليوم الأربعاء وحتى مساء غد الخميس.

وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي: إن الأمطار ستكون مصحوبة بنشاط للرياح الشمالية إلى شمالية شرقية مثيرة للغبار تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق خصوصا المناطق المكشوفة مع ارتفاع الأمواج البحرية.



وأوضح أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوب بكتلة هوائية رطبة يتزامن مع وجود منخفض ضعيف في طبقات الجو العليا ما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها بعض السحب الركامية.



وذكر أن المنخفض الجوي من المتوقع أن ينحسر في وقت متأخر من مساء الخميس ليسمح بتقدم امتداد مرتفع جوي ليبدأ الاستقرار في الأحوال الجوية وتتلاشى السحب وفرص الأمطار تدريجيا ويكون الطقس بوجه عام حارا نهارا ومعتدلا ليلا.