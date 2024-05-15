يمازح ويحمرّ خجلاً.. «جي بي تي- 40» روبوت الدردشة الخارق

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أعلنت شركة أوبن إي آي مطوّرة روبوت الدردشة الشهير تشات جي بي تي، أنها ستطلق نموذجًا جديدًا للذكاء الاصطناعي يسمى جي بي تي-40، يمكنه إجراء محادثة صوتية واقعية والتعامل مع النصوص والصور.



وتعد هذه أحدث خطوة تخطوها الشركة المدعومة من مايكروسوفت، للبقاء في مقدمة سباق السيطرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الناشئة.

وتواجه أوبن إي آي منافسة وضغوطًا متزايدة لتوسيع قاعدة مستخدمي تشات جي بي تي، الذي أبهر العالم بقدرته على إنتاج محتوى مكتوب يشبه الذي ينتجه البشر وكتابة رموز برمجيات الكمبيوتر.



ووفق وكالة رويترز، تتيح الإمكانات الصوتية الجديدة في تشات جي بي تي للمستخدمين التحدث إلى روبوت الدردشة والحصول على ردود في الوقت الفعلي دون أي تأخير.

كما يتفاعل جي بي تي-40 بطريقة واقعية للغاية، إذ يمكن مقاطعته أثناء التحدث.



وإلى جانب الدردشة بالوقت الفعلي، تعد هذه السمات المميزة للمحادثات الواقعية التي استعصت على خدمات سابقة من المساعد الصوتي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الموضوع، كتب سام ألتمان الرئيس التنفيذي لـأوبن إي آي في منشور مدونة: يبدو الأمر وكأن الذكاء الاصطناعي ضرب من الخيال.. لم يكن التحدث إلى جهاز كمبيوتر أمرًا طبيعيًا بالنسبة لي أبدًا، والآن أصبح كذلك.



بالإضافة إلى ذلك، أظهر باحثو أوبن إي آي في مؤتمر مباشر قدرات المساعد الصوتي الجديدة لتشات جي بي تي. ففي أحد العروض التوضيحية، استخدم الروبوت المدعوم بالذكاء الاصطناعي إمكاناته البصرية والصوتية للتحدث مع أحد الباحثين لحل معادلة رياضية على ورقة.

وفي عرض توضيحي آخر، أظهر الباحثون قدرة نموذج جي بي تي-40، على الترجمة في الوقت الفعلي.



ووصفت وكالة رويترز العروض التوضيحية التي قدمتها أوبن إي آي بأنها أقرب إلى الخيال العلمي، حيث انخرط تشات جي بي تي ومحاوره عند نقطة معينة في مزاح.

وحين أخبر الباحث في أوبن إي آي برنامج الدردشة الآلي أنه في حالة مزاجية رائعة لأنه يوضح كم أنت مفيد ومدهش، بادره تشات جي بي تي بالقول: توقف عن ذلك.. أنت تجعلني أحمر خجلًا!.



وقالت ميرا موراتي، كبيرة مسؤولي التكنولوجيا في أوبن إيه. آي، في هذا الحدث إن النموذج الجديد سيُطرح مجانًا لأنه أكثر فعالية من حيث الكلفة من النماذج السابقة للشركة.

غير أن موراتي أوضحت أن نسخة جي بي تي-40 المدفوعة ستكون أوسع نطاقًا من المجانية، وستكون متاحة في الأسابيع القليلة المقبلة.

