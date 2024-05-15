«ستاندرد آند بورز» ثبتت التصنيف الائتماني لـ«وربة للتأمين» عند مستوى «+BBB»

مال وأعمال

ثبتت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين عند مستوى BBB+مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لمعايير نموذج كفاية رأس المال المعدل المبني على المخاطر حيث إن المعايير المعدلة لنموذج كفاية رأس المال المبني على المخاطر ليس لها أي تأثير جوهري على كفاية رأس مال الشركة على أساس المخاطر.



وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها عند BBB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة لشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين، موضحة ان هذه النظرة المستقبلية المستقرة تعكس وجهة نظر وكالة التصنيف الائتماني بأن شركة وربة ستواصل توسيع أعمالها مع الحفاظ على ربحية التشغيل.



واشار تقرير وكالة التصنيف الائتماني الى انه بمراجعتنا لملف المخاطر التشغيلية والمالية لشركة وربة إلى مرضية من العادلة مدفوعة بتحسن الوضع التنافسي لشركة وربة في السنوات الأخيرة، حيث تواصل الشركة زيادة حصتها السوقية مع الحفاظ على الربحية.



وفي عام 2023، أعلنت شركة وربة عن صافي الربح 7.1 ملايين دينار (حوالي 23 مليون دولار) مقارنة بـ 4.9 ملايين دينار في عام 2022. وكان طفرة الأرباح مدعوماً بكل من أرباح الاكتتاب والإستثمار ونمو إيرادات التأمين بنسبة 8.5% إلى 43.2 مليون دينار في عام 2023 من 39.8 مليون دينار في عام 2022، تتوقع وكالة التصنيف الإئتماني أن يظل نمو الإيرادات عند حوالي 5%- 10% سنويًا في عامي 2024 و2025، مع استمرار الشركة في زيادة حصتها السوقية مع الحفاظ على مستوى الربحية.



ومن جانبه، اعرب أنور جواد بوخمسين رئيس مجلس إدارة شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين عن سعادته بتثبيت تصنيف الشركة، وقال إن هذا دليل على نجاح نهج الإدارة الحكيمة وحصافة نموذج أعمالها، وفقاً للمتطلبات الرقابية لممارسة أنشطة التأمين وإعادة التأمين، ودعم الخطط الإستراتيجية للتوسع وتنويع مصادر الدخل.



وأكد بوخمسين على أن الشركة استمرت في التقيد بتنفيذ سياستها المعتمدة من مجلس الإدارة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، والتي تعتمد على التخارج من الأعمال ذات الربحية المنخفضة والمخاطر العالية، والمضي قدماً في الأعمال ذات الربحية المرتفعة والمخاطر المعتدلة مع تعزيز الربحية والعائد، على صعيدي الأنشطة التشغيلية (التأمين وإعادة التأمين) وأنشطة الاستثمار.



وأضاف: إن الشركة حققت خلال 2023 نتائج غير اعتيادية وواعدة، مع إضافة نشاط إعادة التأمين وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع و كذا زيادة المحفظة الاستثمارية وترقية تصنيفها الائتماني من BBB مع نظرة مستقبلية إيجابية إلى مستوى BBB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة وزيادة حجم محفظة العملاء وإصدار منتجات تأمينية جديدة (وثيقة الطيب) ونمو أرباح الاكتتاب والاستثمار، مبيناً أن الشركة استمرت في عقد التحالفات والشراكات الإستراتيجية مع شركات إعادة التأمين العالمية، وفقاً لأعلى معايير تقييم المؤسسات والتصنيفات الائتمانية.

