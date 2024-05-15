«Ooredoo الكويت» تقدم حلول دفع جديدة ومرنة عبر «تابي»

مال وأعمال

أعلنت شركة Ooredoo الكويت، عن تعاونها اخيراً مع خدمة الأقساط تابي، ومن خلال هذه الشراكة، ستقوم الشركة بدمج تطبيق تابي مع المتجر الإلكتروني لـ Ooredoo الكويت، وتوفير حلول دفع أكثر مرونة وتعزيز تجربة التسوق أونلاين لعملائها.



ويأتي تعاون Ooredoo الكويت مع منصة تابي بهدف تمكين الافراد من الوصول إلى أحدث تكنولوجياتها في عالم الاتصالات بكل سهولة، إذ يتيح تطبيق تابي الجديد للمتسوقين الحصول على أي من منتجات Ooredoo المتاحة، كالهواتف ذكية والاكسسوارات وغيرها، وسداد قيمتها بتسهيلات دفع لاحقة، تمنح عملاء Ooredoo المزيد من الراحة والمرونة.



كما يخدم دمج تطبيق تابي المبتكر ضمن قنوات الدفع المتاحة من Ooredoo، توفير مجموعة من حلول الدفع المبتكرة للعملاء؛ بما فيها خدمات الشراء مع الدفع الآجل (والمعرفة بـ Buy Now Pay Later أو BNPL)، مع خيارات للدفع عند إتمام الشراء، تسمح بتقسيم قيمة المشتريات على 4 دفعات شهرية، دون دفع أي رسوم إضافية طوال فترة الالتزام بالدفع وقت استحقاق كل منها، ذلك بالإضافة إلى مزايا الاسترداد النقدي، مع عدد من حلول المستهلك الأخرى.



وبصفتها شريك الاتصالات الموثوق لدى عملائها، تقدم Ooredoo الكويت الآن ميزة التسوّق مع تابي لتعزيز تجربة التسوق وجعلها أكثر سلاسة، وإزالة الحواجز المالية لتمكين العملاء من الوصول إلى أحدث التكنولوجيا، بما يناسب كل شريحة ويلائم خططها المالية.



وفي تعليقه على عقد هذه الشراكة، صرحت مديرة التجارة الالكترونية - قطاع التسويق في Ooredoo الكويت، آلاء الخليفة: يسعدنا أن نوفر خدمة تابي الحديثة للدفع المرن، كجزء من التزامنا المستمر تجاه عملائنا بتعزيز كل تجربة من تجاربهم معنا، سواءً للتسوق أو التواصل ودعمها بمزايا استثنائية وجودة تتخطى المعايير، لنقدم أفضل قيمة في هذا المجال.

