«التقدم التكنولوجي» نظمت مؤتمر «يوم الجينوم»

مال وأعمال

قامت شركة التقدم التكنولوجي بتنظيم مؤتمر يوم الجينوم في وقت سابق من هذا الأسبوع في فندق غراند حياة وذلك بالتعاون مع شركة إلومينا، الشركة العالمية والرائدة في مجال تسلسل الحمض النووي والتقنيات القائمة على المصفوفات ومركز الكويت للأمراض الوراثية.



وحضر المؤتمر متخصصون في المجال الطبي من القطاعين العام والخاص، وهو ما يتماشى مع هدف الشركة الأوسع لدعم وزارة الصحة في تعزيز مستوى الرعاية الصحية في الكويت.



وقال رئيس قسم الفحوصات الوراثية المتقدمة في مركز الكويت للأمراض الوراثية الدكتور محمد العلي: إن الكويت ودول الشرق الأوسط لديها حصيلة معلومات محدودة إلى حد كبير في قواعد البيانات الوراثية العامة على الرغم من ارتفاع معدل انتشار الأمراض الوراثية والتحديات الصحية في المنطقة.



وقالت مديرة التسويق في قسم الأسواق الناشئة في شركة إلومينا، آنا كاريرا: في الماضي، استغرقت عملية تتبع تسلسل الجينوم البشري بأكمله ما يقرب من 10 سنوات. اليوم، باستخدام أحدث تقنياتنا، يمكننا تسلسل 128 جينوماً بشرياً خلال 48 ساعة فقط مما يفتح آفاقاً لحقبة جديدة لفهم الأمراض الوراثية.



من جهته، علق مدير منتجات التكنولوجيا الحيوية التشخيصية في شركة التقدم التكنولوجي عدنان قولي عن إقامة هذا المؤتمر قائلاً: إن هدفنا الأساسي هو تعزيز قطاع الرعاية الصحية في الكويت، وذلك عبر رفع مستوى رعاية المرضى من خلال المبادرات التعليمية والشراكات الإستراتيجية مع الشركات العالمية مثل إلومينا. إن تعليم الأجيال القادمة أمر بالغ الأهمية، وقد قمنا بتنظيم هذا المؤتمر لتسليط الضوء على مجال علم الجينوم المتطور.



وأضف قولي: كما نرغب بتسليط الضوء على التقنيات الحديثة، ذات التطور المتسارع، والتي ستساعد العاملين في القطاع الطبي على تسريع عملية تشخيص المرضى والطريقة العلاجية الأمثل لهم، ما يسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الرعاية الصحية.

