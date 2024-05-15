«جي إف إتش»: 27.14 مليون دولار صافي أرباح الربع الأول بزيادة 13.03 %

مال وأعمال

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية نتائجها المالية للربع الأول (الربع)، الفترة المنتهية في 31 مارس 2024.

بلغ صافي الربح العائد للمساهمين 27.14 مليون دولار خلال الربع الأول من العام مقابل 24.01 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 13.03% مما يعكس النمو في المساهمات من الخدمات المصرفية الاستثمارية للمجموعة وأنشطة الخزانة والاستثمارات الخاصة بالإضافة إلى مساهمات جيدة من الأعمال المصرفية التجارية. بلغت ربحية السهم خلال الربع الأول 0.77 سنت مقابل 0.72 سنت في الربع الأول من عام 2023.



في الوقت الحاضر، تدير جي إف إتش ما يزيد على 20.6 مليار دولار من الأصول والصناديق، وقال عبدالمحسن الراشد

رئيس مجلس الإدارة في مجموعة جي إف إتش المالية انه يسعدنا أن نعلن عن النمو المستمر والربحية الجيدة خلال الربع الأول من عام 2024، والتي اتسمت بزيادة مضاعفة في الربحية على الأصعدة كافة، تعكس هذه النتائج المساهمات الجيدة من الشركات التابعة للمجموعة والدخل الجيد الناتج عن عملات الاكتتاب والرسوم من المحافظ الاستثمارية للمجموعة وأنشطة الخزانة.



لا يزال النمو والتقدم المستمران يعتمدان بالأساس على نجاح استراتيجية المجموعة وتركيزها على الاستثمار في القطاعات المنخفضة المخاطر والجيدة الأداء والأسواق ذات النمو المرتفع على المستويين الإقليمي والدولي. ومع هذه النتائج الإيجابية في مطلع العام، فإننا نتطلع إلى مواصلة توسيع استثمارات المجموعة عبر خطوط الأعمال الأساسية والمناطق الجغرافية وتحقيق قيمة أكبر للمساهمين والمستثمرين على مدار الفترة المتبقية من العام.



ومن جانبه، صرح هشام الريس الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة، في مجموعة جي إف إتش المالية ان الأشهر الثلاثة الأولى من العام، شهدت ارتفاع الدخل بنسبة 55.1% وارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بحوالي 11% على أساس سنوي، وقد تحققت هذه المكاسب نتيجة للنمو والمساهمات الجيدة من أعمالنا المصرفية الاستثمارية واستثمارات الخزانة والاستثمارات الخاصة، إضافة إلى الدخل الجيد من أنشطتنا المصرفية التجارية.



لقد نجحنا خلال هذا الربع في إجراء وطرح استثمارات جديدة في قطاعات مقاومة للركود وفي الأسواق الإقليمية والعالمية ذات النمو المرتفع، كما عملنا على تعظيم قيمة محافظنا الاستثمارية الحالية، وأجرينا العديد من عمليات التخارج المربحة في الأوقات المناسبة.



علاوة على ذلك فقد أطلقت شركة جي إف إتش بارتنرز استثمارات جديدة إضافية في الولايات المتحدة في قطاعي العيادات الطبية وسكن الطلاب بقيمة 450 مليون دولار أميركي، وكذلك في قطاع خدمات البنية التحتية الكهربائية سريع النمو. لقد حققنا أيضا دخلاً قوياً من البيع الجزئي لحصتنا في شركة الخليج القابضة وبيع 25% من مصرف خليجي، مما جعلنا نستقطب مساهمين استراتيجيين جدداً بينما نعمل على الارتقاء بالبنك لمستويات أرفع.



وأضاف الريس: نحن نركز على التوسع المستمر عبر خطوط أعمال المجموعة، ونعمل على تسريع استراتيجيتنا للنمو على المستوى الخارجي من خلال الاستثمارات الجديدة والاستحواذ على الصناديق والمحافظ والمؤسسات المالية الأخرى، مثل المحافظ الاستثمارية لشركة الإثمار القابضة والتي نقوم بتقييمها حالياً. بالإضافة إلى ذلك، لدينا مجموعة جذابة من الفرص الأخرى.

