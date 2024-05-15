«زين»: استقطاب التجارب العالمية لتعزيز الإبداع التقني

مال وأعمال

استضافت زين جلسة خاصة في مقرها الرئيس بالشويخ شارك فيها المُبادر الكندي بيرتراند نيبفو – مُبتكر التقنيات وراء جهاز الواقع الافتراضي والمُعزز Apple Vision Pro، الذي شارك تجربته العالمية الناجحة في ريادة الأعمال والإبداع التقني، وذلك بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع - أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدّم العلمي، وبنك وربة، وشركة ALGAS.



على هامش زيارته إلى زين، التقى بيرتراند نيبفو بنائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي، وعضو مجلس إدارة مجموعة زين والرئيس التنفيذي لـ عمانتل طلال بن سعيد المعمري، والرئيس التنفيذي لـ زين الكويت نواف الغربللي، ومسؤولي الإدارة التنفيذية في زين الكويت.



أتت هذه الجلسة ضمن سلسلة من الجلسات التفاعلية التي حرصت الجهات الأربع على استضافتها في الكويت بهدف تقديم هذه التجربة العالمية المُميزة للمجتمع الكويتي وتحقيق أكبر قدر من الفائدة للزيارة الأولى لبيرتراند نيبفو إلى منطقة الشرق الأوسط.



وتضمّنت الزيارة جلسة خاصة لموظّفي زين وموظّفي الشركاء الاستراتيجيين استضافتها الشركة في مقرها الرئيسي، وجلسة عامة لمُحبّي التكنولوجيا وروّاد الأعمال أقيمت في فندق فورسيزونز، وجلسة خاصة لطلاب وطالبات المرحلة الجامعية استضافتها جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.



ولد بيرتراند نيبفو في عائلة اشتُهرت بتميّزها في ريادة الأعمال، ورث عنها حبه بالابتكار منذ صغره، وعكف منذ العام 2005 على تنمية شغفه بتقنيات الواقع الافتراضي (VR) والواقع المُعزز (AR) عندما أسّس شركته الناشئة Vrvana.



وقد أخذت مسيرته مُنعطفاً مهماً عندما تعاون هو وفريقه مع شركة Apple العالمية في كاليفورنيا، وعملوا معاً على الدفع بحدود التكنولوجيا إلى أبعادٍ جديدة، لينجحوا بتطوير جهاز Apple Vision Pro الذي أعاد تشكيل تجارب الواقع الافتراضي والمُعزز.



خلال الجلسة، شارك بيرتراند نيبفو موظفي زين وموظّفي الشركاء الاستراتيجيين أبرز محطّات قصّة نجاحه، وكيف استطاع تحويل أحلامه وشغفه بالتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال إلى نجاحٍ حقيقي وملموس، وشاركهم أبرز التحديات التي واجهته وكيف عمل على تخطّيها، كما تم إتاحة الفرصة للموظفين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم لتحقيق أكبر قدر من الفائدة.

