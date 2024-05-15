«وربة» استضاف العقل المُبتكر وراء جهاز «Vision Pro» - بيرتراند نيبفو

مال وأعمال

استضاف بنك وربة في مقره الرئيس مُبتكر تقنيات جهاز الواقع الافتراضي والمُعزز Apple Vision Pro، المبادر الكندي بيرتراند نيبفو الذي شارك تجربته العالمية الناجحة في ريادة الأعمال والإبداع الرقمي،.



وجاءت الخطوة ضمن سلسلة من الجلسات التفاعلية تمت استضافتها في دولة الكويت بهدف تقديم هذه التجربة العالمية المُميزة للمجتمع الكويتي وتحقيق أكبر قدر من الفائدة للزيارة الأولى لبيرتراند نيبفو إلى منطقة الشرق الأوسط، والتي تضمّنت جلسة خاصة لموظّفي بنك وربة، وجلسة عامة لمُحبّي التكنولوجيا وروّاد الأعمال في فندق فورسيزونز، وجلسة خاصة لطلاب وطالبات المرحلة الجامعية التي أقيمت في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.



كما تُضاف هذه الخطوة إلى سلسلة البرامج والمُبادرات التي يقدمها بنك وربة بالتعاون مع شركة زين ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بهدف تحقيق عددٍ من الأهداف الاستراتيجية المُستدامة ضمن رؤيتهم المُشتركة، التي تتضمن دعم الابتكارات وريادة الأعمال، وتمكين أصحاب الشركات الناشئة، وتعزيز بيئة الإبداع، والاستثمار في المهارات الرقمية لدى الشباب.

هذا وكان في استقبال، بيرتراند نيبفو رئيس مجلس الإدارة في بنك وربة حمد مساعد الساير ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة والخزانة أنور بدر الغيث وبعض مسؤولي الإدارة التنفيذية.



وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس الإدارة في بنك وربة حمد مساعد الساير: إن شركات التكنولوجيا المالية هي المستقبل لذا فإن التعاون والتكامل بينها وبين البنوك يحقق أفضل استفادة للمجتمع، مضيفاً أن التحدي يكمن في استقطاب أفضل المواهب الوطنية لذا علينا أن نطور من برامجنا التعليمية لتواكب احتياجات سوق العمل الحقيقية.



وأوضح الساير بأن الابتكارات والتقنيات المالية FINTECH تتطور بسرعة هائلة ووتيرة مذهلة كونها تضم كماً هائلاً من الفرص الاستثمارية، مشيراً إلى أن غالبية البنوك حالياً تضع التكنولوجيا المالية في مقدمة اولوياتها.



وأشار الساير إلى أن التكنولوجيا سهلت حياتنا إلى أبعد الحدود إلا أن هناك المزيد الذي لم نره بعد، فالتكنولوجيا الرقمية دائمة التطور بوتيرة ضخمة في الواقع حتى بات الاقتصاديون يطلقون على هذا العصر الثورة الصناعية الرابعة.

