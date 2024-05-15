«الأهلي» يوفّر تقنية الموظف الرقمي

مال وأعمال

أبرم البنك الأهلي الكويتي شراكة إستراتيجية مع شركة سايبرماك لأنظمة المعلومات بهدف تطوير خدماته المصرفية، باستخدام تقنية الموظف الرقمي من شركة Automation Anywhere، ضمن إطار خطط البنك الإستراتيجية للتحول الرقمي وتعزيز تجربة العملاء لديه.



وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المستمر بين إدارتي العمليات والتحول الرقمي في البنك، من أجل تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوفير خدمات مصرفية متطورة ومبتكرة واستخدامها في خدمة العملاء بأفضل طريقة ممكنة.



وبهذه المناسبة، قال محمد البلوشي المدير العام الإدارة العمليات في البنك الأهلي الكويتي: تستخدم تقنية الموظف الرقمي في التشغيل الآلي (أتمتة) للعمليات المتكررة والمتعددة الخطوات، مما يسهم في تحسين الكفاءة وتقليص الوقت والجهد المطلوب في إنجاز المعاملات المصرفية.



وأكد البلوشي أن استخدام تقنية الموظف الرقمي يعكس التزام البنك الأهلي الكويتي توفير خدمات متقدمة بشكل مستدام، لتلبية احتياجات العملاء بأفضل المعايير وبشكل أسرع وأكثر فعالية، مبيناً أنه سيستمر في الفترة المقبلة بعقد الشراكات التي تساعده على مواكبة التحول الرقمي في الصناعة المصرفية، وتلبية احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار.



من جهته، قال خليل القطان المدير العام لإدارة التحول الرقمي والابتكار بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي: استخدام تقنية الموظف الرقمي يسهم بتوفير العديد من المزايا وتطوير خدمة العملاء وفق أعلى المعايير في القطاع المصرفي، مما يساعد على الارتقاء بمكانة البنك التنافسية في السوق المحلي.



وأوضح القطان أن تقنية الموظف الرقمي تسهم بزيادة الكفاءة، بحيث يساعد الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهام الروتينية بسرعة ودقة، مما يقلص وقت إتمام العمليات ويزيد من كفاءتها.



ولفت إلى أن ذلك يساعد أيضاً على تقليل الأخطاء، إذ إنه بفضل برمجيات الذكاء الاصطناعي، يمكن تقليص نسبة الأخطاء البشرية وزيادة دقة العمليات، مما يخفض المخاطر ويحسن جودة الخدمة المقدمة للعملاء فضلاً عن توفير التكاليف، موضحاً أنه يمكن للبنوك باستخدام التشغيل الآلي تقليص التكاليف التشغيلية عبر تمكين الموظفين من القيام بمهام أخرى بعيداً عن المهام الروتينية.



ويأتي ذلك بجانب تسريع العمليات، بحيث يتيح التشغيل الآلي للبنوك تسريع عملياتها، سواء في معالجة الطلبات وإصدار التقارير أو إدارة الحسابات، مما يساعد على تحسين تجربة العملاء وخدمتهم بشكل أسرع وأكثر فعالية.



وشدد القطان في ختام تصريحه على التزام البنك مواصلة الاستثمار في التحول الرقمي من خلال الاستخدام الأمثل لأحدث التقنيات، وتعزيز الشراكات مع الجهات التقنية المتخصصة لتحقيق أهدافه المتمثلة في تقديم خدمات مصرفية متطورة ومبتكرة لجميع العملاء لديه.

