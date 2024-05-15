«كيبكو»: 5.84 ملايين دينار أرباح الربع الأول

مال وأعمال

أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) عن تحقيق أرباح بقيمة 5.84 ملايين دينار (19.0 مليون دولار) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 بارتفاع نسبته 14 بالمائة بالمقارنة مع ربح بلغ 5.12 ملايين دينار (16.7 مليون دولار ) خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.



وارتفعت ربحية السهم خلال الربع الأول من العام (الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024) بنسبة 9 بالمائة لتصل إلى 1.2 فلس للسهم الواحد (0.39 سنت ) بالمقارنة مع 1.1 فلس للسهم الواحد (0.36 سنت ) خلال الفترة نفسها من عام 2023.



ووصلت الإيرادات المجمّعة للشركة خلال الربع الأول من العام إلى 352 مليون دينار كويتي (1.14 مليار دولار ) بزيادة نسبتها 14 بالمائة عن تلك المحققة في الربع الأول من عام 2023 والتي بلغت 309.3 ملايين دينار (1.0 مليار دولار ).

أما إجمالي الأصول المجمّعة خلال هذه الفترة فقد بلغ 12.51 مليار دينار (40.7 مليار دولار ) بالمقارنة مع 12.33 مليار دينار (40.1 مليار دولار ) كما في نهاية عام 2023.



وارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 617 مليون دينار (2 مليار دولار ) بالمقارنة مع 611 مليون دينار (1.98 مليار دولار ) كما في نهاية عام 2023.

وبهذه المناسبة قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة المشاريع الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح تعكس النتائج الإيجابية للربع الأول من العام الجهود التي نبذلها في سبيل تحقيق الأولويات الاستراتيجية لشركة مشاريع الكويت، والتي تتمثل في تعزيز أداء استثماراتنا الرئيسية وتقوية هيكل رأسمال الشركة.



كما تواصل أنشطتنا المصرفية التجارية تطوير أدائها، إلى جانب أنشطتنا في قطاعي الصناعة واللوجستيات، وأكدنا خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الأخير أن مهمتنا الرئيسية هي الحفاظ على القيمة لأصحاب المصالح وتنميتها، وما الأداء الذي حققناه خلال الربع الأول إلا مؤشر على التزامنا بالوفاء بهذا الوعد.

