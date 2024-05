«اتحاد الاستثمار» نظم برنامجاً تدريبياً في «التحليل التقني لسوق الأسهم»

مال وأعمال

نظّم مركز دراسات الاستثمار - الذراع التدريبية لاتحاد شركات الاستثمار - برنامجاً تدريبياً حول التحليل التقني لسوق الأسهم بعنوان Technical Analysis for Stocks Strategies Followed By Wall Street Traders، وذلك خلال الفترة 12 - 14 مايو 2024 في مقر الاتحاد.



وصرّحت فدوى درويش- الأمينة العامة لاتحاد شركات الاستثمار، بأن الأسواق المالية مجالا مثير ومعقد في الوقت ذاته، حيث يتعامل المستثمرون مع مجموعة متنوعة من الأصول والمخاطر.



ومن أجل النجاح في هذا المجال، يحتاج المستثمرون إلى فهم عميق لتحليل السوق واتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة. من هذا المنطلق، قام مركز دراسات الاستثمار تنظيم هذا البرنامج بهدف تزويد المتدربين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحليل الأسهم باستخدام أساليب تحليلية تقنية، وكذلك تزويد المتدربين بفهم شامل للتحليل التقني وأساليبه، وكيفية تطبيقها على أسواق الأسهم.



من خلال تحليل تحركات الأسعار السابقة، حيث يمكن للمحللين الفنيين تحديد الأنماط والاتجاهات التي يمكن أن تساعد في التنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية.



علاوة على ذلك، فإن أهمية هذا البرنامج تكمن في حقيقة أنه يمكن للتحليل الفني أيضاً أن يساعد المستثمرين على إدارة المخاطر من خلال وضع أوامر وقف الخسارة وتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، الأمر الذي يمكن أن يساعد ذلك في الحماية من الخسائر الكبيرة وتعظيم الأرباح المحتملة.



وأكدت فدوى درويش، في ختام تصريحها، على التزام الاتحاد في تحقيق أحد أهدافه الأساسية المتمثلة في المساهمة الفاعلة في تطوير المستوى المهني لكوادر وموظفي الشركات وجميع المهتمين من خلال تقديم أفضل الخدمات والبرامج التدريبية المصممة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لتلبي الاحتياجات التدريبية للشركات.