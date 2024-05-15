تراجع الذهب مع انتظار خفض أسعار الفائدة

مال وأعمال

تراجعت أسعار الذهب بفعل جني الأرباح مع تطلع المستثمرين إلى أرقام التضخم الرئيسية هذا الأسبوع بحثاً عن أدلة على خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية نحو 1% إلى 2337.04 دولاراً للأونصة.

وكان قد سجل أعلى مستوى له منذ 22 أبريلوانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 1.3% إلى 2343.60 دولاراً.



وقال تاجر المعادن المستقل في نيويورك تاي وونغ: الذهب يتخلى عن بعض مكاسب الأسبوع الماضي بسبب عمليات جني الأرباح قبل أرقام مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين الرئيسة هذا الأسبوع.

يشعر تجار الذهب بالقلق من أن الفدرالي الأميركي يحتاج إلى بيانات تضخم أضعف، وليس فقط أرقام تشغيل أضعف، لتبرير خفض أسعار الفائدة.



وكان المعدن الأصفر قد ارتفع أكثر من 1% الأسبوع الماضي، عقب بيانات الوظائف الضعيفة، مما دعم الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

وتتوقع أغلبية كبيرة من الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يخفض الفدرالي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي مرتين هذا العام، بدءاً من سبتمبر