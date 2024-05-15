«القابضة المصرية الكويتية» حققت 62.6 مليون دولار أرباحاً صافية في الربع الأول بارتفاع بـ %4.3

مال وأعمال

أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية أنه وفقاً للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2024 والمعدة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية فقد تم تحقيق إيرادات بلغت 193 مليون دولار وصافي ربح خاص بمساهمي الشركة قدره 62.6 مليون دولار، كما بلغ إجمالي أصول الشركة 1.5 مليار دولار.



وصرح لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية أن الشركة تمكنت خلال الربع الأول من عام 2024 من مواصلة جني ثمار الاستثمارات الاستراتيجية التي ضختها خلال الأعوام الماضية والتي ساهمت بتنويع وتعزيز محفظتها الاستثمارية، وتمكنت الشركة من المحافظة على معدلات ربحية قوية على الرغم من التحديات الإقليمية والتشغيلية بما يعكس المرونة المؤسسية للشركة.



وأكد الخرافي أن المجموعة تركز بشكل رئيسي خلال عام 2024 على دراسة فرص التوسع بالأسواق الإقليمية والاستثمار في قطاعات جديدة ومتنوعة بهدف تحقيق النمو المستدام وتعظيم إيرادات الشركة بالعملات الأجنبية.



وأشار إلى أن فريق العمل لم يدخر جهداً خلال الربع الأول لتعزيز معدلات الربحية، مؤكداً على ثقته في الإدارة التنفيذية الجديدة على مواصلة البناء على هذه النتائج القوية التي أحرزتها الشركة للاستمرار في مسيرة النمو. وصرح جون روك العضو المنتدب بأن الشركة قد تمكنت من تحقيق إيرادات بلغت 193 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2024، وبلغ هامش ربح النشاط 44%، ما انعكس على ارتفاع صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة بنسبة 4.3 % ليبلغ 62,6 مليون دولار



قطاع الأسمدة والبتروكيماويات



وأكد روك أن قطاع الأسمدة والبتروكيماويات حقق نتائج إيجابية، مدفوع بزيادة شركة سبريا مصر للطاقة الإنتاجية لمصانع الشركة، من خلال مضاعفة طاقة خطوط الإنتاج القائمة بالإضافة إلى تشغيل خطوط إنتاج جديدة.

كما نوه أن الإدارة تتوقع أن تشهد إيرادات شركة الإسكندرية للأسمدة تحسّنا تدريجياً بعد عودة أسعار اليوريا إلى معدلاتها الطبيعية، وذلك سيساهم في تعزيز إيرادات المجموعة المقومة بالدولار بشكل كبير في ضوء زيادة حصتنا في الإسكندرية للأسمدة إلى نسبة 75%.



وعلى صعيد قطاع الطاقة، أوضح روك أن امتياز حقل الغاز بمنطقة حقل شمال سيناء البحري سجل نتائج قوية مدعوماً بالجهود التي تبذلها المجموعة لتنفيذ التوسعات المخطط لها، بما في ذلك زيادة مساحة الامتياز إلى 440 كم مربع وحفر بئرين جديدين.



وأضاف أن الشركات التابعة لشركة نات إينرجي مستمرة في توسيع قاعدة العملاء الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

مع مواصلة شركة كهربا جني ثمار امتياز توزيع الطاقة الكهربائية الذي حصلت عليه بمنطقة المطورين الجنوبية بمدينة العاشر من رمضان، والذي أثمر عن مضاعفة الكميات الموزعة على أساس سنوي.



قطاع التأمين والتمويل



وصرح روك أن النمو القوي لإيرادات شركة الدلتا للتأمين ساهم في تعويض الأثر السلبي لانخفاض قيمة الجنيه المصري، فيما شهدت شركة بدايتي لتمويل المشروعات متناهية الصغر نمواً سريعاً منذ تأسيسها، وهو ما انعكس في نمو إيرادات ذلك القطاع بمعدل 32% علي أساس سنوي كما ارتفع صافي الربح بنسبة 18% خلال الربع الأول من عام 2024.



مصنع إنتاج ألواح الخشب



كما أعلن روك أن الإدارة تبذل أقصي جهد لبدء الإنتاج في مصنع شركة النيل للأخشاب والمتخصص في إنتاج ألواح الخشب المضغوط MDF وهو مشروع قائم بالتعاون مع شركة Holzwerkstoffe GmbH الألمانية وهي شركة عالمية متخصصة في تلك الصناعة، والذي سيسفر عن تعزيز مسيرة النمو ودعم استراتيجية تنويع مصادر الإيرادات فضلاً عن تعظيم المردود الإيجابي على صافي أرباح المجموعة.



وتأسست الشركة القابضة المصرية الكويتية في عام 1997 والمقيدة في البورصة المصرية وفى البورصة الكويتية، وعلى مدى العقدين الماضيين، أصبحت الشركة من أكبر الكيانات الاستثمارية الرائدة والأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث إن لديها محفظة متنوعة من الاستثمارات تغطي خمس قطاعات رئيسية بما في ذلك الأسمدة والبتروكيماويات وتوزيع الغاز وتوليد الكهرباء وتوزيعها وأيضاً التأمين وخدمات التمويل غير المصرفي، وتسعي القابضة المصرية الكويتية إلى الاستمرار في تحقيق معدلات مرتفعة للعائد على الاستثمار إلى مستثمريها بناء على محفظة استثمارات قوية وفريق إدارة كفء.



800 مليون دولار أرباحاً نقدية تم توزيعها منذ التأسيس



قامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بلغت 6 سنتات للسهم الواحد عن عام 2023 بإجمالي 67 مليون دولار، ويأتي ذلك بفضل الأداء المتميز للشركة وقوة تدفقاتها النقدية، وبذلك يبلغ إجمالي الأرباح النقدية التي تم توزيعها منذ التأسيس 800 مليون دولار تقريباً.

