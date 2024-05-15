«بيتك»: فوز 30 عميلاً في سحوبات «الرابح»

مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي بيتك عن اسماء الفائزين في سحوبات حساب الرابح، حيث فاز 30 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار وذلك عن الاسبوع الـ16 حتى الـ18 لسنة 2024 بالاضافة الى الاعلان عن الفائز الشهري بـ 1 كيلوغرام من الذهب وهي انوار عبدالعزيز المطيري وذلك عن شهر ابريل 2024.



والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: بندر ماجد العتيبي، محمد عاطف خطاب، هدى طاهر الصحاف، فاطمه يوسف الخميس، علي عبدالله ابوالنيل، عادل مصطفى دويدار، عمرو فؤاد المتولي، مايا مايز عساف، فاطمه خلف العدواني، عبدالعزيز هشام الكندري، يوسف خليل العوضي، يوسف عبدالكريم عبدالله، مشرف نزال الديحاني، اسامه محمد عبداللطيف، بدريه علي مسلم، وحيد صادق رزق، منيفه فريج العنزي، سعد صليهم العجمي، احمد مجاهد العنزي، فواز سعد الصليلي، سلام محمود بكر، اسامه عبدالرحيم محمد، دلال عبدالمحسن مهنا، علي حمدان الديحاني، احمد محمد الراشد، ايمان ماطر الظفيري، بدر عبدالله المطيري، بدر عبدالله الديحاني، ابراهيم عبدالعزيز الشقاقي، راشد خالد العازمي.



وتتضمن حملة حساب الرابح، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز أسبوعيا، وشهريا، وربع سنويا، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلا.

وأجري السحب في المقر الرئيسي لـبيتك تحت اشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.



وتأتي الحملة انطلاقا من سعي بيتك المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة.

وحساب الرابح هو حساب راتب يتوفر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وادارة حساباتهم الشخصية.



ويفتح حساب الرابح بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع بيتك المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب. وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار كويتي لـ 10 عملاء أسبوعيا، و1 كيلو من ذهب بيتك لعميل واحد شهريا، و25000 دينار لعميل واحد كل ربع سنة،



وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين الى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب، و يشترط أن لا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 ديناراً في نهاية كل شهر خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب.

