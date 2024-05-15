«الدراسات المصرفية» أطلق برنامجاً تدريبياً

مال وأعمال

افتتح معهد الدراسات المصرفية برنامج تأهيل الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي - المجموعة الثانية عشرة، وذلك يوم الأحد الماضي في مقر معهد الدراسات المصرفية، وهو أحد برامج مبادرة كفاءة التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية المحلية وبإدارة المعهد.



ويقام هذا البرنامج سنوياً بهدف تعزيز مساهمة القطاع المصرفي في تنمية وتطوير كفاءات الكويتيين حديثي التخرج وتأهيلهم للعمل في القطاع المصرفي وبناء كوادر وكفاءات وطنية قادرة على دعم المسيرة التنموية في الكويت.



وقد وجهت م. سها أمين مدير إدارة التدريب كلمة للمتدربين مُعلنة عن البرنامج ومُرحبة بالمشاركين، وموضحة لهم أهمية هذا البرنامج باعتباره فرصة ممتازة لحديثي التخرج ممن يرغبون في العمل في القطاع المصرفي والمالي، لما يشتمل عليه من تنوع في المواد التدريبية والمتخصصة في هذا القطاع، بحيث يحصل الخريج على مستوى عالٍ من المهارة والمعرفة في هذا المجال.



كما شكرت م. سها محافظ بنك الكويت المركزي، ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية وأعضاء مجلس إدارة المعهد لدعمهم هذا البرنامج، وكذلك مديري الموارد البشرية في البنوك المشاركة، على ما يبذلونه من جهدٍ ومتابعة سنوية لتحقيق النجاح لهذا البرنامج وغيره من البرامج التدريبية المهمة.

