«الوطني» اعتمد خدمة «DHL GoGreen Plus»

مال وأعمال

وقَّع بنك الكويت الوطني اتفاقية شراكة إستراتيجية مع دي إتش ال، تتيح له استخدام خدمة DHL GoGreen Plus، ليكون بذلك أول بنك في الكويت ينضم إلى هذه المبادرة العالمية.



تأتي تلك الشراكة في إطار ممارسات البنك الرامية إلى تعزيز مبادرات الاستدامة في الأعمال والثقافة والعمليات، وبالتالي دعمه الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، وهو الأمر الذي يتوافق بشكل كبير مع التزام البنك بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

وبموجب هذه الشراكة الإستراتيجية، سيحصل بنك الكويت الوطني على شهادة الاستدامة السنوية من شركة دي إتش ال، وذلك وفقاً لما تم الإعلان عنه خلال حفل توقيع الاتفاقية.



وتعليقاً على هذه الشراكة، قال مدير عام - رئيس الخدمات الإدارية للمجموعة في بنك الكويت الوطني، فهد الثويني: تأتي هذه الخطوة ضمن جهود حثيثة يبذلها بنك الكويت الوطني للمضي قدماً نحو مستقبل مستدام، يركز على اتباع أفضل الممارسات الرائدة في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتبني ما من شأنه تحقيق أهدافنا في الوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2060 وكذلك تطلعنا إلى بلوغ صافي انبعاثات صفرية من الناحية التشغيلية بحلول عام 2035.



وذكر الثويني أن بنك الكويت الوطني اتخذ العام الماضي خطوات حاسمة لدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في إدارة سلسلة التوريد، وذلك من خلال مراجعة سياسات وإجراءات المشتريات في البنك، وتنفيذ إستراتيجية ومنهجية شراء أكثر استدامة.



قال مكرم رعد - مدير عام الكويت من شركة دي إتش ال: سعيدون بإبرام هذه الشراكة الإستراتيجية مع مؤسسة مالية ومصرفية بحجم ومكانة بنك الكويت الوطني، والذي يعد أول بنك في الكويت يستخدم خدمة (GoGreen Plus)، ما يؤكد التزامه بالاستدامة البيئية،

