«برقان» أطلق «Burgan Lean in Circle» لتمكين المرأة

مال وأعمال

انطلاقاً من جهوده الهادفة إلى تطوير رأس المال البشري ودعم الكفاءات الوطنية، أعلن بنك برقان عن إطلاق Burgan Lean in Circle كجزء من مبادرة تمكين المرأة، وهو برنامج يستكشف جميع التحديات التي تواجهها النساء في مكان العمل وكيفية معالجتها، ويسعى لتقليل أي عوائق تحول دون تحقيق نموهنّ المهني أو الشخصي.



وتعتبر هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية بنك برقان الشاملة لتنمية رأس المال البشري ومحافظته على مكانته كواحد من أفضل أماكن العمل في القطاع المصرفي المحلي.

وقالت فاطمة أحمد، مدير أول بالإنابة قسم التعلم - وحدة التعلم وتطوير الكفاءات في بنك برقان: لطالما التزم بنك برقان في خلق بيئة المساواة لتوفير فرص النجاح لجميع الموظفين، حيث إن إطلاق برنامج Burgan Lean in Circle ليس إلا دليلاً على عمق التزامنا بالمبدأ، مبينة أنه في إطار جهودنا لتمكين النساء في المجتمع، بدءاً من موظفاتنا، فإننا نسعى إلى خلق بيئة آمنة تصغى للمسائل التي تطرحها جميع النساء ونوفر المساحة لهن للتعبير بحرية.



لا يقتصر البرنامج على التعرف على الفجوات التي يجب على كل مؤسسة سدّها لضمان تجربة عمل ناجحة لجميع النساء العاملات، كما انه يعزّز التعاطف والتواصل بين أفراد مجتمعنا، ويوجه رسالة واضحة لهن ألا يقفن أمام التحديات وحدهن حيث ان المجموعة توفر الدعم لمساعدة الموظفات لمواجهة تحديات العمل والحياة.



وأضافت فاطمة أحمد: نحن نؤمن بشدة أن المرأة التي تحظى بالتمكين اللازم ستقوم بلا شك بتمكين غيرها من النساء، فمن خلال ما يوفّره بنك برقان من تمكين ودعم لموظفاته، فإنه يغرس بشكل فاعل بذور التمكين التي ستزدهر بين جميع نساء المجتمع.

