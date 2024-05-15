«التجاري» يعقد أول برامجه التدريبية لمواهب البنك من القياديين

مال وأعمال

في إطار جهود البنك التجاري الرامية إلى تقديم أعلى مستويات التدريب والتطوير لموظفيه، بما يسهم في صقل مهاراتهم في جميع مجالات العمل المصرفي عن طريق التعاون مع كبار المؤسسات التعليمية المتميزة، قام البنك بعقد أول برامجه التدريبية بالتعاون مع كلية HULT لإدارة الأعمال الدولية وذراعها التدريبي (HULT EF) بعنوان (تجربة القيادة The Leadership Experience).



وقد حضر البرنامج مجموعة من قياديي البنك ومواهبه الواعدة بمختلف القطاعات، حيث تضمن البرنامج التدريبي للمشاركين سيناريوهات عمل حول كيفية إدارة الأزمات ومواجهة التحديات والتغييرات التي تطرأ في مجالات العمل والتي تستوجب اتخاذ قرارات سريعة وسليمة لضمان استمرارية العمل.



وفي هذا السياق صرحت الهام محفوظ - رئيس الجهاز التنفيذي في البنك قائلة: إن البرنامج التدريبي الذي تم تنسيقه بالتعاون مع كلية (HULT) ليس فرصة تدريبية فحسب، وإنما هو عبارة عن رحلة تحول وتمكين للقيادات الواعدة في البنك الذين لهم دوراً كبيراً في النجاح والنمو المستمر الذي يشهده مصرفنا اليوم.



ونحن ندرك المسؤولية الواقعة على الموظفين في الإدارة العليا والوسطى في ظل ما يشهده القطاع المصرفي من تطورات هائلة على صعيد التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، حيث يتم تصميم مثل هذه البرامج التدريبية لتزويد موظفي البنك في المناصب القيادية والوسطى بالمهارات والرؤية الواضحة، ولتجاوز العقبات، وتوجيه المجموعات، وتشجيع الابتكار في شتى المجالات المصرفية. والبنك التجاري يواصل التزامه الراسخ بتوفير برامج رفيعة المستوى لتنمية أهم أصوله - وهو رأسماله البشري.



ومن جانبه، أضاف مدير قطاع الموارد البشرية بالبنك صادق العبدالله: إن إدارة التدريب في البنك تسعى دائماً إلى البحث عن شراكات عالمية مرموقة لعقد برامج تدريبية تواكب استراتيجية البنك ورؤيته في تنمية أصوله البشرية، ويحرص البنك إلى عقد مثل هذه البرامج المتميزة والمشاركة فيها بغرض تطوير وتنمية مهارات الموظفين والقيادات الواعدة في البنك.



وختم صادق حديثه قائلا: أشكر الإدارة التنفيذية في البنك على دعمها لعقد مثل هذه البرامج، وأشكر جميع المشاركين على حضورهم والتزامهم وتفاعلهم مع السيناريوهات المطروحة في البرنامج التدريبي والتي تحاكي الكثير من القرارات التي يتم اتخاذها في العمليات الميدانية، وأشكر إدارة التدريب في البنك على جهودها المبذولة في تنظيم هذه الدورة.

