سلطان عُمان غادر البلاد بعد «زيارة دولة»

وطن النهار

غادر البلاد ظهر أمس السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة والوفد المرافق له بعد زيارة دولة. وكان على رأس مودعيه على أرض المطار أخوه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.



كما كان في وداعه الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ورئيس بعثة الشرف المرافقة سمو الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الدكتور عماد العتيقي وكبار المسؤولين بالدولة.



وقام السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له صباح أمس بزيارة إلى متحف قصر السلام.

ورافقه خلال الزيارة رئيس بعثة الشرف المرافقة سمو الشيخ صباح الخالد.



وكان في استقباله وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله. هذا وقد قام السلطان هيثم بجولة في أرجاء قصر السلام حيث اطلع على ما يحتويه من مقتنيات ووثائق تاريخية وجوانب مهمة من تاريخ وحضارة دولة الكويت والقاعات الرئيسة المكونة لمتحف قصر السلام وهي متحف الكويت عبر حكامها ومتحف تاريخ قصر السلام ومتحف الحضارات التي سكنت الكويت، بعدها تفضل السلطان هيثم بالتوقيع على سجل الشرف.

