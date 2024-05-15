رئيس مجلس الوزراء: علاقاتنا والإمارات عميقة

وطن النهار

تلقى الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا صباح أمس من أخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة أعرب فيه عن خالص تهانيه بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء،



متمنيا له كل التوفيق والسداد ولدولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

هذا وقد عبر الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لسموه على مشاعره الطيبة التي تعكس عمق الروابط والعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين، متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية.

