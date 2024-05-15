اليوسف: نثمن التعاون الأمني مع الإمارات

وطن النهار

تلقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، اتصالاً هاتفياً من نظيره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، هنأه فيه بمناسبة توليه حقيبة وزارة الداخلية ونيله ثقة القيادة السياسية، متمنياً له تحقيق المزيد من العطاء في سبيل خدمة الوطن والمواطن.



من جانبه، أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف عن جزيل شكره وعظيم امتنانه لأخيه سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة وطنه، ومثمناً التعاون الأمني والعلاقات العميقة التي تربط البلدين الشقيقين.

