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وكيل «الدفاع» استقبل 3 مسؤولين في حلف الأطلسي


استقبل وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح، كلاً من: السفير بوريس روغا مساعد الأمين العام للشؤون السياسية والأمنية لدى حلف شمال الأطلسي، ونورا إليز بيك رئيسة مكتب حلف الناتو - المركز الاقليمي لحلف شمال الأطلسي وفرانس بورسما مسؤول المركز الإقليمي لدولة الكويت.

تم خلال اللقاء مناقشة أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أواصر التعــاون بيــن وزارة الدفاع والمركز الإقليمي لمنظمة حلف الشمال الأطلسي الناتو.
وقام وكيل الوزارة بحضور الفعالية الحوارية NATO TALK 20 عاماً على مبادرة إسطنبول للتعاون وذلك بين السفير بوريس روغا و الأستاذ المساعد في جامعة الكويت الدكتور بدر السيف والتي عقدت في المركز الإقليمي لمنظمة حلف شمال الأطلسي الناتو.


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