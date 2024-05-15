ثامر الجابر: التعاون العربي خيار استراتيجي

وطن النهار

أكد سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر الجابر، أمس (الثلاثاء) أن انعقاد القمة العربية الـ33 في العاصمة المنامة يأتي في توقيت دقيق وتاريخي.



وشدد السفير الصباح، في تصريح لـ كونا على أهمية انعقاد القمة لتعزيز العمل العربي في مواجهة التحديات الراهنة بما يخدم مصلحة الأمة العربية، مؤكدا أن التعاون والترابط بين الدول العربية خيار استراتيجي لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية للشعوب العربية.



وقال: ان القمة المقبلة ستحمل في طياتها العديد من القضايا العربية الملحة، كالقضية الفلسطينية والأمن والاستقرار في المنطقة والتنمية المستدامة، واتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على تقوية الروابط وكيان الأمة العربية ومستقبل الشعوب.



وذكر أن دولة الكويت بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد تولي أهمية خاصة للبيت العربي، وفي مقدمتها دعم الحق الفلسطيني، وذلك ما جبلت عليه الكويت في ماضيها بثوابتها العربية الراسخة وحاضرها ومستقبلها.



وأشاد بالجهود المتميزة لمملكة البحرين في الاعداد والتنظيم وخلق الأجواء العربية، وصولاً إلى نجاح قمة المنامة، مؤكدا دعم دولة الكويت لمملكة البحرين في إنجاح هذه القمة الاستثنائية في كل المحافل الدولية.

