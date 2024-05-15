محافظ الجهراء استقبل سفيرَي قطر وفلسطين

وطن النهار

استقبل محافظ الجهراء حمد الحبشي بمكتبه في ديوان عام المحافظة، أمس، السفير علي بن عبدالله آل محمود سفير دولة قطر الشقيقة لدى دولة الكويت.



وتبادل الجانبان خلال اللقاء الأخوي الأحاديث الودية، كما تناولا العلاقات الثنائية بين دولة الكويت ودولة قطر، وسبل الارتقاء بها وتعزيزها في المجالات كافة.



كما استقبل المحافظ الحبشي بمكتبه في ديوان عام المحافظة سفيردولة فلسطين لدى دولة الكويت رامي طهبوب.

وتبادلا خلال اللقاء الأحاديث الودية حول العلاقات التاريخية والأخوية بين دولة فلسطين ودولة الكويت وسبل تعزيزها بين الشعبين.

