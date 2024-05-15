تمديد مهلة «البصمة البيومترية» بتوجيهات من اليوسف

وطن النهار

بناءً على توجيهات وتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح للتسهيل على المواطنين والمقيمين وحرص المؤسسة الأمنية على سرعة انجاز العمل، تم تمديد مهلة أخذ البصمة البيومترية للمواطنين حتى تاريخ 30 سبتمبر 2024 وللمقيمين حتى تاريخ 30 ديسمبر 2024، وتحديد مواقع وأوقات العمل الرسمية لها لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية بأقسام تحقيق الشخصية.



وناشدت الداخلية الجميع ضرورة حجز موعد عن طريق منصة متى من خلال تطبيق سهل قبل التوجه الى المراكز المخصصة، حيث لن يتم استقبال اي مراجع من غير موعد مسبق.

