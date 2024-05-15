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وطن النهار

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النيابة حجزت عسكرياً هدد معلمة بسلاح غير مرخص


أمرت النيابة العامة بحجز عسكري في الجيش لاتهامه بحيازة سلاح ناري وذخيرته دون ترخيص وقيادة مركبة في حالة سكر بأن حمل السلاح وهو في تلك الحالة ملوحاً به ضد إحدى معلمات مدرسة ابتدائية في منطقة الرميثية.
وكانت النيابة العامة استجوبت المتهم وواجهته بالتهم المنسوبة إليه، كما أمرت بإحالته إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لفحصه وفحص السلاح وذخيرته وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق.

ومن جانب آخر، أمرت النيابة العامة بحجز مواطن و 3 مقيمين من جنسية آسيوية لاتهامهم بحيازة وزراعة مواد مخدرة ومؤثرة عقلياً بقصد الاتجار والتعاطي.
وكانت النيابة باشرت الانتقال إلى مكان الواقعة لمعاينته واستجوبت المتهمين وواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وأمرت بإحالتهم إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لفحصهم، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق.


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